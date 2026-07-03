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聖安東尼奧馬刺隊在總冠軍賽憾負紐約尼克隊後，休賽季教練團也迎來大補強。根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）與塞梅爾（Pete Thamel）的聯合報導，剛入選2025年奈史密斯籃球名人堂的傳奇名帥唐諾文（Billy Donovan），已正式同意加盟西區冠軍馬刺隊，出任首席助理教練。唐諾文的執教能力在業界備受肯定。據消息人士透露，他在與公牛隊仍有合約期間，就曾收到多方邀約，包括上個休賽季的紐約尼克隊，以及本賽季期間大學籃球傳統名校北卡羅萊納大學（UNC）的瘋狂追求。不過唐諾文當時還是堅持履行對公牛隊的合約承諾。雖然他原本擁有下個賽季的球隊選擇權，但在今年4月與公牛隊老闆進行深入會談後，他最終選擇主動請辭。多諾萬在執掌公牛的六個賽季中，帶隊寫下226勝256敗的戰績，本季也是公牛連續第四年無緣季後賽。在此之前，他曾執教奧克拉荷馬雷霆隊五個賽季，繳出243勝157敗的優異成單，且年年率隊殺入季後賽。在NBA之前，唐納文於大學籃球舞台同樣寫下輝煌紀錄，曾率領佛羅里達大學連續於2006年與2007年奪下NCAA全國冠軍，奠定頂級名帥的地位。今年4月，唐納文正式卸下公牛總教練職務。當時球團曾表達希望他續留芝加哥，但最終尊重他的離隊決定。消息指出，他在合約中仍握有下一賽季選擇權，但經過與球隊高層多次討論後，最終選擇離開。儘管離開公牛，唐納文並未淡出教練圈。據《ESPN》報導指出，他在離任後仍受到多支球隊關注，包括紐約尼克與多所大學名校的邀請，但他始終維持繼續執教NBA球隊的意願。如今加盟馬刺，唐納文將成為年輕教練強森的重要助手，協助球隊在重建與競爭之間尋求平衡。《ESPN》認為，這筆教練團補強，將為馬刺帶來更穩定的戰術經驗與季後賽文化傳承，也象徵球隊正加速文班亞馬（Victor Wembanyama）時代的成形。