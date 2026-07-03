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根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，在為洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）效力8個賽季並率隊奪得2020年NBA總冠軍後，NBA歷史得分王「詹皇」詹姆斯（LeBron James）已確定不會在下賽季重返湖人。隨著詹姆斯投入自由市場，各支具備爭冠實力的球隊紛紛展開猛烈追求，金州勇士隊目前擔心自己並非詹姆斯心中首選，正醞釀進行一波大交易來爭取其加盟。而剛完成重磅交易的費城76人隊（Philadelphia 76ers）已悄悄成為這場爭奪戰的大黑馬。記者史萊特（Anthony Slater）指出，勇士隊高層深信球隊仍在這場「詹皇爭奪戰」的競爭行列中。然而，由於勇士評估自己目前並非詹姆斯心中的首選下家，這可能會促使球團發動一筆更具侵略性的重磅交易，以提升陣容的吸引力。報導稱，勇士擁有足夠的合約匹配靈活性與未來首輪選秀權資產，可以立即完成以爭冠為目標的交易操作。目前詹姆斯的經紀人保羅（Rich Paul）正在聽取多支球隊的招募方案，預計詹姆斯會花費一些時間來做出最終決定。消息人士也透露，如果休賽季最終未能完成重磅補強，勇士管理層也能接受以現有陣容繼續征戰新賽季。另一方面，76人隊也正積極與詹姆斯陣營接觸，嘗試說服他加盟球隊，他們已經成為這一場爭奪戰的大黑馬。為了展現爭冠決心，76人近期發動了震撼聯盟的交易，送出保羅喬治（Paul George）與多個未來選秀權，從波士頓塞爾提克隊換來上賽季入選年度第二隊的明星側翼傑倫布朗（Jaylen Brown）。對於這筆交易，76人老闆在受訪時難掩興奮地表示：「我們自己都不敢相信，竟然只付出了這些籌碼，就得到了傑倫布朗。」此外，記者杜馬斯（Jason Dumas）透露，儘管布朗兩年前曾公開發言表示不認為詹姆斯大兒子布朗尼（Bronny James）具備職業球員水準，但詹姆斯對此早已釋懷且不再介懷，依然非常願意與傑倫布朗聯手搭檔。除了傑倫布朗，76人也在自由市場上以2年1230萬美元的合約簽下後衛西蒙斯（Anfernee Simons），合約第二年為球員選項。消息人士透露，西蒙斯拒絕了其他球隊的追求，他認為自己非常適合76人重組後的新陣容。