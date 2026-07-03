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日本國民作家最新長篇小說**《城之物語》午夜開賣**，儘管已是三更半夜，書店內依然湧入不少排隊等候的書迷，場面相當壯觀。現場書店員工野津彩香接受直播連線採訪時，被主播藤井隆彥問到對午夜開賣有何感想，她感性回應：「距離上一部作品《城市與其不確定的牆》發售，已經過了三年，村上老師每次新書都是午夜開賣，對我個人來說每次都覺得很感動。在這個電子書可以即時購買的時代，還能看到這麼多讀者願意半夜到實體書店排隊，真的很難得。」事實上，村上春樹新作採「午夜零時開賣」的做法早已行之有年，幾乎每次推出長篇小說都會複製這套模式，也逐漸演變成書迷圈內一種特有的儀式感——書迷們寧願犧牲睡眠，就是想在第一時間拿到新書。村上春樹之所以每次新書都能引發這種「深夜排隊」現象，其實其來有自。以他最具代表性的長篇小說之一《1Q84》首刷當天就直接售罄，短短12天內第一、二集合計銷量就衝破，創下該出版社史上最快達成50萬冊銷售紀錄；上市一個月內，銷量更是直接突破大關。除了《1Q84》之外，村上春樹另一部代表作《挪威的森林》同樣是締造大賣紀錄的經典之作，長年以來都被視為他生涯銷量最亮眼的作品之一，甚至被讀者形容「即便是不常看純文學小說的人，也幾乎人手一本」。值得一提的是，村上春樹新書發售前「完全不透露劇情內容」的操作手法，幾乎已經成為他個人品牌的一部分。這種故意保持神秘感的做法，反而讓每次新書上市都自帶話題性與期待值，也難怪即便在電子書、線上購物如此發達的年代，仍有大批死忠書迷願意半夜親自跑一趟書店，只為了搶下第一手的紙本新書。