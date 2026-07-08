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TSW慘遭直落三 告別MSI賽場

▲TSW（左）今（8）日對上LYON，可惜以0比3落敗，結束MSI季中邀請賽之旅。（圖／lolesports Flickr）

T1vs.G2系列賽事亮點

🟡 第一場比賽

▲G2在第一場就掌握優勢，率先取得第一勝。（圖／lolesports Flickr）

🟡 第二場比賽

🟡 第三場比賽

▲T1抓住G2越打越心急的心態，用開團、操作，將G2擊敗（圖／lolesports Flickr）

🟡 第四場比賽

《英雄聯盟》2026年MSI季中邀請賽今（8）日第一輪賽事，由太平洋LCP賽區TSW，對上北美賽區第一種子LYON，最終LYON以直落三擊敗TSW，TSW MSI之旅就此結束。第二輪賽事由韓國LCK賽區隊伍T1，對上歐洲豪門G2，一開始G2連下2城，不過T1在第三場比賽展開反擊，展現壓制力，最終G2在第四場比賽上演絕地逆轉勝，以3比1、睽違7年擊敗T1，T1也因此飲恨出局，告別2026 MSI舞台。TSW第一場前期雖與LYON打得有來有回，在經濟劣勢下仍有精彩團戰，但可惜在巴龍團戰時功虧一簣，慘遭LYON在遊戲時間27分44秒結束比賽。第二場TSW開局雖然有不錯的優勢，但仍在後期被LYON壓著打，LYON率先以2：0聽牌。TSW第三場仍被LYON占據優勢，最終LYON以直落三擊敗TSW，前進下一輪賽事，TSW的MSI季中邀請賽之旅就此終結。上路 Doran、打野 Oner、中路 Faker、下路 Peyz、輔助 Keria上路 BrokenBlade、打野 SkewMond、中路 Caps、下路 Hans Sama、輔助 Labrov第一局比賽G2位於藍方，T1則在紅方，T1上路Doran在回城時發生失誤，3分鐘被BrokenBlade逮住機會單殺，取得首殺，雙方前期就打得你來我往。9分鐘Faker被G2逮住機會開戰，G2取得團戰勝利。10分鐘左右，原本Doran、Keria來到上路想逮住BrokenBlade，不料Caps的冰鳥直接TP抵達戰場，拿掉Doran、Keria，G2已經有了2千塊的經濟優勢。T1眼看越打越虧，只能靠單抓慢慢找回經濟優勢，16分鐘G2拿到T1下路首塔，17分鐘G2拿到小龍。G2接著想在上路拿到Faker人頭，不料被T1反打一波，打了一波1換2，雙方經濟差距持平。24分鐘雙方在下方野區爆發一波團戰，T1抓到落單Caps開戰，後續得到團戰優勢，轉戰巴龍，最終由T1拿下巴龍，取得3千塊經濟領先。但隨後T1在下路又想抓Caps，卻被G2逮住反打一波，拿到團戰勝利，不過依靠Peyz希格斯的拆塔速度，G2在32分鐘6塔全掉；35分鐘G2開始動巴龍，但BrokenBlade的汎瞬間蒸發，巴龍被T1接手，龍魂也被Peyz遠端狙擊中斷，G2節奏完全帶不起來。但G2沒認輸，在小龍爭奪戰中，G2打出一波完美的反擊，拿到T1 4顆人頭，拿下巴龍，重新拿回優勢，補足裝備的G2利用巴龍直攻T1高地，拿下第一場勝利。T1前期在中路抓到Caps拿到首殺，不過後續G2又拿到人頭，雙方互相拆塔比拚速度，最終由T1拿到首塔經濟。雙方接著進入亂戰期，抓到人就開戰，BrokenBlade這場拿出科加斯，中期血量超厚，站著就能咬下人頭，雖然雙方經濟沒有差距，但T1沒有人能拿他有辦法。G2搭配預示者撞掉中二塔，並且打贏團戰，轉向開巴龍，G2就此取得5千多元經濟優勢，科加斯甚至可以1扛2，等待隊友到來收割，T1後期完全被科加斯壓著打，沒有任何人能打敗科加斯，讓G2再下一城，率先以2比0聽牌。T1第三場面臨背水一戰，一開始Oner的李星來到上路，幫助Doran可以吃下第一波兵線，李星也收下BrokenBlade的人頭，拿到首殺。Hans Sama則掏出法洛士，在下路拿到Peyz的人頭扳回一城。BrokenBlade又在上路單殺Doran，讓Oner犧牲前期發育功虧一簣。不過T1下路雙人組痛打G2，為T1打出破口，取得下路對線優勢。接著G2在上路開戰，SkewMond的史加納在上路一次拉住T1兩個人，隊伍順勢打贏一波團戰，暫時拿到1千多元的優勢。但G2在下路遭到T1反擊，雙方又回到平局。接下來的小龍團戰，G2取得勝利，獲得2千元經濟優勢，T1又不斷給G2抓到單邊機會，擴大經濟差距。但T1不想在這邊倒下，不斷開團尋求機會，並打贏多次團戰，拿下巴龍後，取得經濟優勢，G2似乎越打越急，被T1取得大量領先，並拿到下路高地塔，最終T1用不斷進攻的方式，拿下這一場比賽。同樣是G2的聽牌局，T1前期占據優勢，在每一條線路都壓著G2打，不過G2沒放過機會，在Faker身上找到突破口，把中路的經濟優勢拉回，但其他線路還是陷入劣勢。接下來T1把握優勢，把G2壓著打。接著G2在18分鐘斷到T1小龍，延續到下路的團戰中，G2也取得這波團戰的勝利，把經濟拉回約2千塊的差距。G2不斷嘗試開團找機會，但還是被Peyz的凱特琳瘋狂輸出，讓Peyz拿到Pentakill！G2接著在T1衝下路二塔失敗後，抓住這次機會，把領先搶回來，趁優勢打下巴龍。G2在後期一直找T1麻煩，讓比賽進入到40分鐘，領先T1 5千多元的大量經濟，BrokenBlade更是來到20等，讓T1陷入危機。G2後來進駐T1高地，卻因為分推失敗，被T1在高地反打一波，T1趁機拿下遠古巨龍，G2只能改拿巴龍，減少損失，比賽也進入到雙方都滿裝的情況，最後G2憑藉巴龍威力，在高地上演一波亂戰，G2只靠3人狂點T1主堡，完成這把絕地逆轉勝，進入MSI下一輪賽事。