我是廣告 請繼續往下閱讀

網友發文討論桃園青埔A18至A20哪區值得買？信義房屋吳泓霆指出，A18坐擁高鐵雙軌交通、商業潛力強，適合通勤族；A19生活機能成熟、綠地豐富，吸引家庭客；A20仍在開發初期，但與核心區價差日漸縮小，不少考慮A20的買方回流A18、A19。青埔重劃區是近年桃園熱門的重劃區之一，主要吸引雙北及竹北等地的購屋族，其中高鐵站坐落於A18，因此不少人認識青埔都是從A18開始。信義房屋青埔A18店專員吳泓霆表示，A18最大的優勢在於商業區發展潛力可期，店家密集度逐年提升，加上高鐵、機場捷運A18站雙軌交通，以及高鐵站前廣場商業區持續開發，未來大型商場與商辦資源將集中於此，因此特別受到高鐵通勤族青睞。區域以10年內住宅居多，小坪數產品較為豐富，以小兩房、小三房為主，成交單價約落在每坪55萬至60萬元之間，實際價格仍會依建商品牌、屋齡及距離高鐵站遠近而有所差異。小兩房不含車位房屋坪約21至25坪，含車位總價約1,400萬至1,600萬元；小三房不含車位房屋坪約28至32坪，含車位總價約1,700萬至2,200萬元。而A19的商業機能主要集中於捷運站周邊，鄰近桃園展演中心、青塘公園、桃園市立美術館等大型公共建設，整體生活環境成熟且綠地資源豐富，因此吸引不少重視居住品質的家庭客層，或仰賴機場捷運通勤為主的族群。區域屋齡相對高些，多數社區約10年以上，室內坪數普遍較大，價格則依屋齡、坪數及距離捷運站遠近有所不同。10年以上中古屋單價約每坪45萬至55萬元，5年內新成屋則多已站上5字頭。兩房扣除車位後房屋坪約24至35坪，總價約1,500萬至1,800萬元；三房扣除車位後房屋坪約36至50坪，含車位總價約1,800萬至2,300萬元。A20目前仍屬於開發中區域，近年陸續推出部分新建案，但整體案量及中古屋交易量仍相對有限，生活機能與商業聚落仍需要時間形成，目前居住族群仍以捷運通勤或自行開車為主。陸續有些零星的新建案，目前實價登錄中古移轉單價落在38萬到41萬之間，新建案則有46萬到50萬。對於有意在青埔購屋的族群，吳泓霆建議，若是每天需要搭乘高鐵往返雙北或新竹的通勤族，A18是相當具有優勢的選擇；A19適合重視住宅環境、公園綠地及公共建設，特別是家庭客群。至於A20，則適合看好區域長期發展、願意等待生活機能逐步成熟的購屋族。相較過去，A20與青埔部分產品的價格差距已逐漸縮小，吳泓霆分享，近期帶看過程中，不少買方原本因預算考量將A20列入選項，但在房市修正後，比較三處的價格差距後，最後仍選擇生活機能較成熟的青埔核心區A18、A19。