2026年《英雄聯盟》MSI季中邀請賽今（9）日下午4點將迎來勝部決賽，由中國LPL賽區隊伍BLG，對上韓國LCK第一種子HLE，經常在國際賽事遇到的兩隊，可以說是勁敵般的存在，尚未在MSI嘗過敗績的兩隊，究竟是誰能率先進入最終決賽？全球粉絲都在看。《NOWNEWS》也透過本文整理觀賽重點、直播連結，讓讀者一次了解。
LPL vs LCK 兩大強權決戰勝部決賽
中國LPL賽區強權BLG，在分組賽中先擊敗韓國強敵T1，再以直落三打敗北美賽區的黑馬LYON，進入勝部決賽，BLG穩定發揮明星陣容，在國際賽中拿出強大優勢，不過對上實力同樣堅強的HLE，兩邊實力相當接近。
韓國LCK第一種子HLE，在本季加入打野選手Kanavi，和前世界冠軍、T1的下路Gumayusi，隊伍磨合相當不錯，加上韓國戰隊著名的精準營運、團戰操作技巧，讓HLE很有機會衝擊總冠軍。
2026 MSI季中邀請賽賽程
📍7月9日
■16:00 BLG vs HLE 勝部決賽
2026 MSI季中邀請賽直播連結、線上看
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube
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中國LPL賽區強權BLG，在分組賽中先擊敗韓國強敵T1，再以直落三打敗北美賽區的黑馬LYON，進入勝部決賽，BLG穩定發揮明星陣容，在國際賽中拿出強大優勢，不過對上實力同樣堅強的HLE，兩邊實力相當接近。
韓國LCK第一種子HLE，在本季加入打野選手Kanavi，和前世界冠軍、T1的下路Gumayusi，隊伍磨合相當不錯，加上韓國戰隊著名的精準營運、團戰操作技巧，讓HLE很有機會衝擊總冠軍。
📍7月9日
■16:00 BLG vs HLE 勝部決賽
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