小孟老師分析今（9）日星座運勢，牡羊座在財運中，建議切換投資項目，貴人是巨蟹座，天蠍座則適合尋找新的商品，雙子座在感情上逐漸領悟到對方的想法，幸運色是碧綠色，小人是天秤座。
牡羊座：
工作：參考業界實例
感情：承認錯誤挽回
財運：切換投資項目
牡羊幸運色:茶綠色
貴人:巨蟹
小人:金牛
金牛座：
工作：多方結合經營
感情：避開惡言相向
財運：重視財務規劃
金牛幸運色:葡萄紫
貴人:射手
小人:獅子
雙子座：
工作：逆境更要成長
感情：領悟對方想法
財運：金錢運用得當
雙子幸運色:碧綠色
貴人:雙魚
小人:天秤
巨蟹座：
工作：沉住自己脾氣
感情：頻出現爛桃花
財運：設好停利停損
巨蟹幸運色:淡粉色
貴人:天蠍
小人:牡羊
獅子座：
工作：團結力量就大
感情：勇敢追求成功
財運：減少奢侈花費
獅子幸運色:淺褐色
貴人:處女
小人:水瓶
處女座：
工作：做滿萬全應變
感情：關心對象情緒
財運：交易公平公正
處女幸運色:銀灰色
貴人:雙子
小人:魔羯
天秤座：
工作：留意自身情緒
感情：慎防誤會加深
財運：立即中止投資
天秤幸運色:香檳色
貴人:魔羯
小人:射手
天蠍座：
工作：執行最初計畫
感情：平常心對彼此
財運：找尋新的商品
天蠍幸運色:亮橘色
貴人:牡羊
小人:天蠍
射手座：
工作：持續運行進度
感情：留意對方情緒
財運：深入財金知識
射手幸運色:深藍色
貴人:天秤
小人:處女
魔羯座：
工作：情報需要統整
感情：過度隱藏情緒
財運：靈活週轉金錢
魔羯幸運色:瑪瑙色
貴人:水瓶
小人:雙子
水瓶座：
工作：精進工作效率
感情：考量未來藍圖
財運：多點信心創造
水瓶幸運色:灰紫色
貴人:金牛
小人:雙魚
雙魚座：
工作：專業得到賞識
感情：避免過度敏感
財運：財運之神來臨
雙魚幸運色:大地色
貴人:獅子
小人:巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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工作：參考業界實例
感情：承認錯誤挽回
財運：切換投資項目
牡羊幸運色:茶綠色
貴人:巨蟹
小人:金牛
金牛座：
工作：多方結合經營
感情：避開惡言相向
財運：重視財務規劃
金牛幸運色:葡萄紫
貴人:射手
小人:獅子
雙子座：
工作：逆境更要成長
感情：領悟對方想法
財運：金錢運用得當
雙子幸運色:碧綠色
貴人:雙魚
小人:天秤
巨蟹座：
工作：沉住自己脾氣
感情：頻出現爛桃花
財運：設好停利停損
巨蟹幸運色:淡粉色
貴人:天蠍
小人:牡羊
獅子座：
工作：團結力量就大
感情：勇敢追求成功
財運：減少奢侈花費
獅子幸運色:淺褐色
貴人:處女
小人:水瓶
處女座：
工作：做滿萬全應變
感情：關心對象情緒
財運：交易公平公正
處女幸運色:銀灰色
貴人:雙子
小人:魔羯
天秤座：
工作：留意自身情緒
感情：慎防誤會加深
財運：立即中止投資
天秤幸運色:香檳色
貴人:魔羯
小人:射手
天蠍座：
工作：執行最初計畫
感情：平常心對彼此
財運：找尋新的商品
天蠍幸運色:亮橘色
貴人:牡羊
小人:天蠍
射手座：
工作：持續運行進度
感情：留意對方情緒
財運：深入財金知識
射手幸運色:深藍色
貴人:天秤
小人:處女
魔羯座：
工作：情報需要統整
感情：過度隱藏情緒
財運：靈活週轉金錢
魔羯幸運色:瑪瑙色
貴人:水瓶
小人:雙子
水瓶座：
工作：精進工作效率
感情：考量未來藍圖
財運：多點信心創造
水瓶幸運色:灰紫色
貴人:金牛
小人:雙魚
雙魚座：
工作：專業得到賞識
感情：避免過度敏感
財運：財運之神來臨
雙魚幸運色:大地色
貴人:獅子
小人:巨蟹
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。