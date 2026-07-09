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小孟老師分析今（9）日星座運勢，牡羊座在財運中，建議切換投資項目，貴人是巨蟹座，天蠍座則適合尋找新的商品，雙子座在感情上逐漸領悟到對方的想法，幸運色是碧綠色，小人是天秤座。工作：參考業界實例感情：承認錯誤挽回財運：切換投資項目牡羊幸運色:茶綠色貴人:巨蟹小人:金牛工作：多方結合經營感情：避開惡言相向財運：重視財務規劃金牛幸運色:葡萄紫貴人:射手小人:獅子工作：逆境更要成長感情：領悟對方想法財運：金錢運用得當雙子幸運色:碧綠色貴人:雙魚小人:天秤工作：沉住自己脾氣感情：頻出現爛桃花財運：設好停利停損巨蟹幸運色:淡粉色貴人:天蠍小人:牡羊工作：團結力量就大感情：勇敢追求成功財運：減少奢侈花費獅子幸運色:淺褐色貴人:處女小人:水瓶工作：做滿萬全應變感情：關心對象情緒財運：交易公平公正處女幸運色:銀灰色貴人:雙子小人:魔羯工作：留意自身情緒感情：慎防誤會加深財運：立即中止投資天秤幸運色:香檳色貴人:魔羯小人:射手工作：執行最初計畫感情：平常心對彼此財運：找尋新的商品天蠍幸運色:亮橘色貴人:牡羊小人:天蠍工作：持續運行進度感情：留意對方情緒財運：深入財金知識射手幸運色:深藍色貴人:天秤小人:處女工作：情報需要統整感情：過度隱藏情緒財運：靈活週轉金錢魔羯幸運色:瑪瑙色貴人:水瓶小人:雙子工作：精進工作效率感情：考量未來藍圖財運：多點信心創造水瓶幸運色:灰紫色貴人:金牛小人:雙魚工作：專業得到賞識感情：避免過度敏感財運：財運之神來臨雙魚幸運色:大地色貴人:獅子小人:巨蟹