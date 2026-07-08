我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 台南市長黃偉哲特別向日光市民團致意。（圖／南市府提供）

▲ 日光市長瀨髙哲雄（左六）偕議長和田公伸（左五）率官方訪團蒞府拜會。（圖／南市府提供）

日本友誼市日光市長瀬髙哲雄與和議長田公伸帶領市民團共69名專程來訪台南觀光，並於昨（7）日上午，率領官方人員一行10名拜會台南市長黃偉哲。黃偉哲在會中宣佈，為紀念兩市締結友誼17年的深厚情誼，已將永康區一條道路命名為「日光街」，並將核定公文影本贈予瀬髙市長留念，象徵兩市友誼將如這條街道般長久延續。台南市與日光市自2009年正式締結為友誼市，交流至今已深耕17年。此次日光市民團的來訪，再次展現兩市如家人般的深厚情誼。黃偉哲也期待兩市未來能在體育、教育、文化等領域開展更多元的交流合作，攜手創造更多豐碩成果。黃偉哲表示，非常歡迎瀬髙市長、和田議長帶領日光市官方訪團蒞臨台南市政府，也誠摯歡迎日光市民團來訪台南旅遊。黃市長特別感謝日光市與本市攜手推動「景點互惠計畫」，期盼透過促進兩市市民互訪交流，持續深化雙方友誼，讓兩市情誼更加緊密。瀬髙哲雄表示，今年3月與黃市長在日本會面時相談甚歡，因此一直非常期待能夠親自到訪台南。瀬髙市長感性回顧，2011年東日本大震災後日光市觀光產業受挫，當時台南市特別籌組300名市民團前往日光旅遊，以實際行動支持當地觀光復甦。瀬髙市長特別慰問去年台南丹娜絲風災，並表示此次率領市民團訪問台南，正是希望透過觀光交流支持台南，共同促進地方振興。瀬髙市長也期盼未來兩市交流持續蓬勃發展，讓友誼更加深厚。日光市位於日本栃木縣西北部，擁有世界文化遺產「東照宮」、著名的「鬼怒川溫泉」，以及列入金氏世界紀錄的「日光杉街道」，是著名的國際觀光文化城市。今年1月起，台南市民持身分證或市民卡前往當地「足尾銅山觀光」及「平家の里」兩處景點，享專屬門票優惠。昨（7）日下午，日光市全體訪團前往安平古堡及安平樹屋參訪，深度體驗台南的歷史與文化底蘊。