🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11推出「7-ELEVEN Day 」慶祝活動，7月8日至7月14日加碼延長共7天，超多人氣商品買1送1、買2送2。
換算成單件平均特價來看， 辛拉麵25元、飛壘乳酸菌軟糖35元、雪碧600ml瓶裝18元、百吉布丁大雪糕／巧克脆皮大雪糕18元、ETA波浪厚切洋芋片50元、士力架可可棒25元、Twix焦糖餅乾巧克力28元、紅蔘飲35元。
現煮咖啡也有買2送2好康，大杯濃萃美式平均25元、珍珠咖啡歐蕾平均38元、琥珀小葉紅茶平均23元。
📍門市｜7月8日至7月14日
◾大杯美式買3送1，7.5折（原價45元、特價34元）
◾大杯拿鐵買3送1，7.5折（原價55元、特價41元）
◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾珍珠咖啡歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾琥珀小葉紅茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾純茶系列買3送1，7.5折（原價45元、特價34元）
◾四季青萱買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
🟡全家便利商店
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是7月10日至7月14日，換算成單件特價， 生活泡沫綠茶13元、可樂纖維+18元、巧克力牛奶雪糕20元、海鹽焦糖雪糕20元、麥維他消化餅15元、農心辣白菜泡菜袋麵25元、桂格人蔘雞精38元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是7月8日至7月12日，多達6款商品半價優惠，單件平均特價來看， 辛拉麵25元、辛炒麵起司風味38元、樂天草莓優格碳酸飲15元、CC氣泡飲18元、丸莊極品黑豆系列50元、轉轉棉花糖5元。
🟡OK超商
OKmart推出「週週超值選」優惠活動，7月10日至7月12日限時3天，曠世奇派任選第2件5折，原價49元、平均單支特價37元，共4種口味可選。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，7月9日上午9時開賣心樸法國薄餅45元、SEOLEIM雪泥冰沙49元、Simple Life美式雞塊（600g）79元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。
超商本周優惠更新，7-11推出「7-ELEVEN Day 」慶祝活動，7月8日至7月14日加碼延長共7天，超多人氣商品買1送1、買2送2。
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📍門市｜7月8日至7月14日
◾大杯美式買3送1，7.5折（原價45元、特價34元）
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◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）
◾大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
◾珍珠咖啡歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）
◾琥珀小葉紅茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾純茶系列買3送1，7.5折（原價45元、特價34元）
◾四季青萱買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）
全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是7月10日至7月14日，換算成單件特價， 生活泡沫綠茶13元、可樂纖維+18元、巧克力牛奶雪糕20元、海鹽焦糖雪糕20元、麥維他消化餅15元、農心辣白菜泡菜袋麵25元、桂格人蔘雞精38元。
門市「限時殺5日」是7月8日至7月12日，多達6款商品半價優惠，單件平均特價來看， 辛拉麵25元、辛炒麵起司風味38元、樂天草莓優格碳酸飲15元、CC氣泡飲18元、丸莊極品黑豆系列50元、轉轉棉花糖5元。
OKmart推出「週週超值選」優惠活動，7月10日至7月12日限時3天，曠世奇派任選第2件5折，原價49元、平均單支特價37元，共4種口味可選。
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，7月9日上午9時開賣心樸法國薄餅45元、SEOLEIM雪泥冰沙49元、Simple Life美式雞塊（600g）79元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。