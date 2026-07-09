🟡7-ELEVEN

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲7-11推出「7-ELEVEN Day 」慶祝活動，7月8日至7月14日限時7天。（圖／業者提供、記者整理）

▲7-11門市咖啡、茶飲優惠一覽。（圖／業者提供）

🟡全家便利商店

▲全家「5日5好康」是7月10日至7月14日。（圖／業者提供）

🟡萊爾富

▲萊爾富「限時殺5日」是7月8日至7月12日。（圖／業者提供）

🟡OK超商

▲OK超商「週週超值選」是7月10日至7月12日。（圖／業者提供）

🟡美廉社

▲美廉社APP於7月9日上午9時開賣心樸法國薄餅45元。（圖／業者提供）

▲美廉社APP於7月9日上午9時開賣SEOLEIM雪泥冰沙49元。（圖／業者提供）

▲美廉社APP於7月9日上午9時開賣Simple Life美式雞塊79元。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新，7-11推出「7-ELEVEN Day 」慶祝活動，7月8日至7月14日加碼延長共7天，超多人氣商品買1送1、買2送2。換算成單件平均特價來看，現煮咖啡也有買2送2好康，大杯濃萃美式平均25元、珍珠咖啡歐蕾平均38元、琥珀小葉紅茶平均23元。◾大杯美式買3送1，7.5折（原價45元、特價34元）◾大杯拿鐵買3送1，7.5折（原價55元、特價41元）◾大杯濃萃美式買2送2，5折（原價50元、特價25元）◾大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）◾珍珠咖啡歐蕾買2送2，5折（原價75元、特價38元）◾琥珀小葉紅茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）◾純茶系列買3送1，7.5折（原價45元、特價34元）◾四季青萱買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）全家「5日5好康」是每周五六日一二、最低5折起，最新一檔是7月10日至7月14日，換算成單件特價，門市「限時殺5日」是7月8日至7月12日，多達6款商品半價優惠，單件平均特價來看，OKmart推出「週週超值選」優惠活動，7月10日至7月12日限時3天，曠世奇派任選第2件5折，原價49元、平均單支特價37元，共4種口味可選。美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，7月9日上午9時開賣心樸法國薄餅45元、SEOLEIM雪泥冰沙49元、Simple Life美式雞塊（600g）79元。特價商品在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員各限購1組，售完為止。