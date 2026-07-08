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▲孫鵬今天心情不錯，還自嘲是「網紅老爸」很瞭解網紅生態。（圖／記者朱永強攝）

孫鵬今（8）日出席主演電影《網紅老爸》首映記者會，好巧不巧，私下他也是「網紅老爸」，聊到孫安佐最近的風波，孫鵬大方說，「人生一場，什麼事都會遇到。」不過他不希望模糊焦點，避談兒子相關爭議，「那位孫先生我們今天不聊。」而先前被狄鶯親舅舅方駿說是怪咖，孫鵬變臉喊，「跟他不熟。」孫鵬在首映會上自嘲，「這部片很有趣，大家可能對網紅不了解，我是滿清楚的。」講完自己都笑出來。電影中的父親都是賺錢來給子女花，和現實生活中不謀而合，尤其孫安佐日前因自製火焰槍被捕，孫鵬又花百萬保釋金才救出兒子，孫鵬自嘲，「很過癮！人生一場，什麼事都會遇到，要不然怎麼叫人生，人生是沒有劇本的。」至於方駿先前說他是怪咖寵壞孫安佐，孫鵬變臉喊，「他，不熟，不聊他。」即便家裡是非多，孫鵬仍說今天心情非常好，否則也不會出席首映會，還強調，「社會在走，夢想要有！但有時候夢想走不通要換，不要堅持，尤其是年輕人。」但孫安佐的事情，孫鵬不願多聊，「這個我們今天就不要聊，大家的時間都很寶貴，改天要聊那位孫先生再說。」眾人虧他也是網紅老爸，孫鵬說，「純屬巧合！老闆取名取得好。」方駿之前出席記者會時說，孫安佐之所以可以這樣玩軍火，絕對跟父母脫不了關係，認為孫鵬和狄鶯如果不供應給他的話，怎麼可能買到這麼多東西，還說重話，「百分之百是父母寵壞的！」