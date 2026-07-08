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德國一起跨國大規模迷姦案件，隨著一審判決出爐後再度被關注，由中國男性組成的Telegram群組，宛如德國版N號房，被命名為「德國老司機駕校」，群組成員會分享交流下藥迷姦女性的經驗和作案手法，同時散佈相關影像，甚至利用暗語來代稱這些女性。根據BBC報導，這起事件被揭露的源頭，得回溯至2024年11月主嫌犯張大鵬（Dapeng Z.）在德國法蘭克福被警方拘捕，他是是「德國老司機駕校」群組的管理員，案發時任職汽車企業的IT經理。德國警方在逮捕到他之前接獲4起中國女性報案，逮獲張大鵬後，發現他的電腦相關設備有大量犯罪影像，判決書指出，張大鵬自2020年起加入了25個相關群組，成員破千人，他也是群組的管理員之一。警方掌握到具體事證，張大鵬在2024年開始在社交媒體小紅書或微信上，冒充女性身份或借口為女朋友看房，假扮租客看房犯案，迷姦陌生的女性。犯案者迷姦及侵犯的對象主要是在德國的華人女性，包括熟人及陌生人。他們被指以麻醉及鎮靜藥物令受害者失去意識，再對其實施性侵，並且把犯案過程拍攝下來，再分享到群組。其中一名成員更會假扮女性，以租屋的名義迷姦多名陌生女性。值得注意的是，除了張大鵬之外，這一犯罪群組還有其他成員，且都是居住在德國的中國留學生，主要居住在德國，已有3人被德國法庭判處監禁5年9個月至14年。其中一名姓名被揭露的28歲中國留學生蔣中懿已在一審被判刑，他被指多次對其鄰居下藥迷姦；而另一名來自四川的Tong Z則涉及偷拍及性侵罪，受害者包括前女友、鄰居、網友、旅伴。這一「德國老司機駕校」群組還衍生出內部「暗語」，成員以「司機」自居、「車」指受害女性、將性侵的犯罪行為稱為「開車」、熟人或有戀愛關係的受害者被代稱為「私家車」、「野車&外來車」代表不存在私交的受害者、「豪華車」指外貌特具吸引力的受害者、「死豬」則代表失去意識的受害者。