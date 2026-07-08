強颱巴威步步逼近，民眾防颱備貨需求升溫，上班族無法外出採買，也能透過網購快速下單，泡麵、礦泉水、手電筒等防災物資。但現在網購防颱物資還來得及嗎？記者詢問Coupang酷澎、樂天等網購平台，基本上所在縣市停班停課，物流也會停止配送。距離颱風影響最明顯的週六，今天下單還有機會趕在週五到貨。
Yahoo、Coupang酷澎、樂天市場均推出防颱專區與快速備貨方案，樂天市場表示，今天下訂會優先採「現貨」先出貨，剩餘商品則後補或退款讓消費者有機會於週五前收到，酷澎則提到有自己車隊配送，通常火箭速配的商品都可以在隔天送達。提醒民眾，如果真的有防颱物資需求，最好今天就下單，才來得及在颱風來臨前到貨，且如果來不及還可以在期限內退貨。
泡麵成防颱囤糧王！Yahoo：搜尋量週成長飆破3倍
Yahoo表示，受先前6/25豪雨造成內湖等地淹水影響，加上巴威颱風快速逼近，民眾防範意識明顯提高。Yahoo購物數據顯示，7/6至7/7短短48小時內，從食品飲水到照明、發電、防水及居家修繕等防災用品買氣明顯升溫，其中「泡麵」熱搜量週成長飆破3倍，穩居防颱囤糧人氣王；方便保存、免開伙的「調理包」搜尋量也翻倍成長。
Yahoo購物推出「防颱防災專區」，集結泡麵、飲用水、防水設備、照明用品、發電機及居家修繕工具等防災物資，並祭出雙平台低門檻免運優惠，Yahoo購物中心滿288元、Yahoo拍賣滿199元即可享7-ELEVEN取貨免運。
酷澎泡麵、罐頭、電池、防水塗料一次備齊
Coupang酷澎因應防颱、防災備貨需求，推出「防颱神隊友」專區，集結瓶裝水、泡麵、罐頭、照明設備、電池及居家修繕用品等多元商品。平台也在7/8當天推出限時滿額優惠，不分一般會員或WOW會員，購買指定商品單筆滿888元，即可現折200元。
樂天：現貨先出貨！防颱專區最低4折起
樂天市場指出，強颱巴威逼近台灣，站上防颱相關商品需求升溫，近一週包含箱購泡麵、冷凍即食料理、礦泉水等商品，搜尋量較前月增加約2倍。其中台酒泡麵超值福箱、果貿吳媽家水餃免運組、念奴嬌紅燒牛肉冷凍湯料包、阿雪黃金悶燻手撕雞、箱購悅氏礦泉水等，都是颱風備餐熱門品項。
樂天市場表示，目前會採用「現貨先出貨」方式處理訂單，若部分商品未能即時出貨，則採後補或退款、退點數方式處理，盡量讓消費者於週五前收到防颱物資，且7日內皆可退貨。樂天市場防颱專區也祭出精選商品最低4折起、APP購物最高10%回饋、免運活動。
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Yahoo表示，受先前6/25豪雨造成內湖等地淹水影響，加上巴威颱風快速逼近，民眾防範意識明顯提高。Yahoo購物數據顯示，7/6至7/7短短48小時內，從食品飲水到照明、發電、防水及居家修繕等防災用品買氣明顯升溫，其中「泡麵」熱搜量週成長飆破3倍，穩居防颱囤糧人氣王；方便保存、免開伙的「調理包」搜尋量也翻倍成長。
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酷澎泡麵、罐頭、電池、防水塗料一次備齊
Coupang酷澎因應防颱、防災備貨需求，推出「防颱神隊友」專區，集結瓶裝水、泡麵、罐頭、照明設備、電池及居家修繕用品等多元商品。平台也在7/8當天推出限時滿額優惠，不分一般會員或WOW會員，購買指定商品單筆滿888元，即可現折200元。
樂天市場指出，強颱巴威逼近台灣，站上防颱相關商品需求升溫，近一週包含箱購泡麵、冷凍即食料理、礦泉水等商品，搜尋量較前月增加約2倍。其中台酒泡麵超值福箱、果貿吳媽家水餃免運組、念奴嬌紅燒牛肉冷凍湯料包、阿雪黃金悶燻手撕雞、箱購悅氏礦泉水等，都是颱風備餐熱門品項。
樂天市場表示，目前會採用「現貨先出貨」方式處理訂單，若部分商品未能即時出貨，則採後補或退款、退點數方式處理，盡量讓消費者於週五前收到防颱物資，且7日內皆可退貨。樂天市場防颱專區也祭出精選商品最低4折起、APP購物最高10%回饋、免運活動。