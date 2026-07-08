交通部觀光署2026年旅遊補助要來了！大家都關心，平日連住最高折抵2000元、生日住宿金1200元壽星優惠，全國都能領「每人3200元」，什麼時候開始？怎麼申請？交通部觀光署副署長黃荷婷近日受訪表示，力拚9月正式上路。本文整理平日國旅優惠，免費玩遊樂園、搭配高鐵、台鐵或捷運的Taiwan PASS最高4折、企業員工國內旅遊獎勵等一次看。
2026年中央政府規劃總預算34.6億元，「觀光雙輪驅動方案」項下「平日國旅優惠」措施共有五大方案。暑假是否有最新進度？交通部觀光署副署長黃荷婷近日接受媒體採訪表示，力拚9月正式上路。尤其今年制度有重大變革，民眾不用再擔心「先搶先贏」容易錯失機會，將首度採取「事前登錄＋抽籤制」，全國都能領，人人有機會。
2026旅遊補助「每人3200元」！全國都能領 5大方案何時開始、怎麼申請
一、平日連住「最高折抵2000元」住宿補助
◾️適用時間：周日至周四平日（國定假日與連假除外）。
◾️補助方式：鼓勵平日連續住宿，第一晚「折抵800元」，續住同一間旅宿「第二晚提高折抵1200元」，連住兩晚即可「最高折抵2000元」；若前後兩晚住在不同旅宿，則兩晚各折抵800元（共1600元）。
二、壽星優惠「1200元」生日住宿金
◾️適用對象：「事前登錄＋抽籤制」中獎的當月壽星。每月將抽出1000名當月壽星，每名提供1200元住宿優惠金，可於生日當月使用。
◾️壽星優惠生日住宿金可與平日住宿補助「疊加使用」。
表示幸運中籤的壽星，只要在平日連續入住同一間飯店兩個晚上，即可享有「平日連住補助2000元＋生日住宿金1200元」，最多現折「每人3200元」。
三、遊樂園「免費入園」留宿優惠
◾️補助方式：平日入住合法旅宿，憑住宿發票可於入住當天或隔天，「免費入園」爽玩全台26家指定遊樂園一次，包括六福村、麗寶樂園、劍湖山世界、遠雄海洋公園等（完整樂園清單在最後）。
四、Taiwan PASS限定優惠「最高4折／每晚折抵1500元」
◾️補助方式：分為兩大方案（2擇1，各限量2萬套）限週日至週四平日使用。
方案A：平日購買含高鐵、台鐵或捷運等交通串聯的Taiwan PASS享有4折限量優惠價（每套1000元）。
方案B：購買Taiwan PASS套票，平日額外加贈「每房每晚1500元」住宿抵用金。
五、企業員工國內旅遊獎勵
◾️申請資格：旅行社承辦30人以上企業、至少兩天一夜（例假日不超過一天）員工旅遊。
◾️補助方式：企業補助團「每2萬元」（可用於折抵員工團費），可申請1團；承辦的旅行社可獲「每團1萬元」行銷獎勵（每家旅行社最多10團上限）。
全台26家指定遊樂園清單
「北部」9家：雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題影視園區、萬瑞森林、尚順育樂世界、西湖渡假村、火炎山遊樂區。
「中部」7家：麗寶樂園、東勢林場遊樂區、九族文化村、泰雅渡假村、九九峰動物樂園、杉林溪森林生態渡假園區、劍湖山世界。
「南部」6家：頑皮世界、尖山埤渡假村、8大森林樂園、大路觀、小墾丁渡假村、義大世界。
「東部」4家：遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞日式主題園區、台東原生應用植物園。
提醒大家，實際情況請以官方最新名單、各指定遊樂園官方活動公告為準。
黃荷婷透露，平日國旅優惠補助預算已審查完畢，仍待二讀、三讀通過，盼立法院盡快通過預算。若能順利於6月底通過，可望暑假7、8月期間進行行銷宣傳，並提前8月開放生日補助金抽籤，力拚正式9月上路。
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2026旅遊補助「每人3200元」！全國都能領 5大方案何時開始、怎麼申請
一、平日連住「最高折抵2000元」住宿補助
◾️適用時間：周日至周四平日（國定假日與連假除外）。
◾️補助方式：鼓勵平日連續住宿，第一晚「折抵800元」，續住同一間旅宿「第二晚提高折抵1200元」，連住兩晚即可「最高折抵2000元」；若前後兩晚住在不同旅宿，則兩晚各折抵800元（共1600元）。
二、壽星優惠「1200元」生日住宿金
◾️適用對象：「事前登錄＋抽籤制」中獎的當月壽星。每月將抽出1000名當月壽星，每名提供1200元住宿優惠金，可於生日當月使用。
◾️壽星優惠生日住宿金可與平日住宿補助「疊加使用」。
表示幸運中籤的壽星，只要在平日連續入住同一間飯店兩個晚上，即可享有「平日連住補助2000元＋生日住宿金1200元」，最多現折「每人3200元」。
三、遊樂園「免費入園」留宿優惠
◾️補助方式：平日入住合法旅宿，憑住宿發票可於入住當天或隔天，「免費入園」爽玩全台26家指定遊樂園一次，包括六福村、麗寶樂園、劍湖山世界、遠雄海洋公園等（完整樂園清單在最後）。
四、Taiwan PASS限定優惠「最高4折／每晚折抵1500元」
◾️補助方式：分為兩大方案（2擇1，各限量2萬套）限週日至週四平日使用。
方案A：平日購買含高鐵、台鐵或捷運等交通串聯的Taiwan PASS享有4折限量優惠價（每套1000元）。
方案B：購買Taiwan PASS套票，平日額外加贈「每房每晚1500元」住宿抵用金。
五、企業員工國內旅遊獎勵
◾️申請資格：旅行社承辦30人以上企業、至少兩天一夜（例假日不超過一天）員工旅遊。
◾️補助方式：企業補助團「每2萬元」（可用於折抵員工團費），可申請1團；承辦的旅行社可獲「每團1萬元」行銷獎勵（每家旅行社最多10團上限）。
全台26家指定遊樂園清單
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地區
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26家指定遊樂園
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北部9家
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野柳海洋世界、雲仙樂園、小人國主題樂園、萬瑞森林樂園、小叮噹科學主題樂園、六福村主題遊樂園、尚順育樂世界、西湖渡假村、火炎山遊樂區
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中部7家
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東勢林場遊樂區、麗寶樂園、九九峰動物樂園、杉林溪森林生態渡假園區、泰雅渡假村、九族文化村、劍湖山世界
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南部6家
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柳營尖山埤渡假村、頑皮世界、義大遊樂世界、小墾丁渡假村、大路觀主題樂園、8大森林樂園
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東部4家
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綠舞莊園日式主題遊樂區、怡園渡假村、遠雄海洋公園、台東原生應用植物園
「中部」7家：麗寶樂園、東勢林場遊樂區、九族文化村、泰雅渡假村、九九峰動物樂園、杉林溪森林生態渡假園區、劍湖山世界。
「南部」6家：頑皮世界、尖山埤渡假村、8大森林樂園、大路觀、小墾丁渡假村、義大世界。
「東部」4家：遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞日式主題園區、台東原生應用植物園。
提醒大家，實際情況請以官方最新名單、各指定遊樂園官方活動公告為準。
黃荷婷透露，平日國旅優惠補助預算已審查完畢，仍待二讀、三讀通過，盼立法院盡快通過預算。若能順利於6月底通過，可望暑假7、8月期間進行行銷宣傳，並提前8月開放生日補助金抽籤，力拚正式9月上路。