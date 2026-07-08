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百萬YouTuber HOOK日前公開自己在倫敦，搭乘英國航空商務艙飛往東京的影片，沒想到卻被現場地勤刁難，導致她錯過報到時間、錯過飛機，最後還被迫自費300英鎊（約台幣12000元）改票，最後她在網友建議下，寫信給英航申訴並且拿回退款，不過她直接反手將這筆金額湊成了八萬台幣捐出去，「加上我微薄的力量湊個吉利的數字，讓這個世界變得更好。」讓許多粉絲讚爆。HOOK原本預計搭乘英國航空商務艙從倫敦飛往東京，卻因機場自助報到系統異常，加上現場動線混亂，遲遲無法完成報到，她也去商務艙櫃檯求助，不過被要求重新排隊，但最後依然趕不上關櫃，只能額外支付300英鎊改搭隔天班機。事件曝光後，不少網友建議她向航空公司提出申訴，英國航空事後回覆，坦承當天系統與作業流程確實出現問題，導致她沒有足夠時間完成報到，因此全額退還改票費並正式致歉。不過卻有一名自稱是英航終身高卡客戶的網友Jerry，出面指控HOOK從頭到尾都在說謊，還稱英航是因為自己寫信幫忙吵架才願意退款，讓HOOK本人氣得決定開告，目前一來一往的戰爭還在持續中。收到退款後，HOOK決定將這筆「失而復得」的金額化為善意，自掏腰包補足至新台幣8萬元，全數捐給公益團體，她表示這筆退款是一份意外收到的禮物，也感謝網友提醒她勇敢爭取自己的權益，讓事情有了更好的結局，「加上我微薄的力量湊個吉利的數字，讓這個世界變得更好，讓需要幫助的人得到幫助。」至於Jerry依然在社群持續抹黑HOOK，她則點名強調，自己雖然接受不同意見，也珍惜言論自由，但無法接受毫無根據的抹黑與造謠，目前已完成蒐證，「Jerry，你還在嘴硬，我已經在挑新衣服，期待與你面對面，你看著我的眼睛跳針的那天。」