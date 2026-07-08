強颱巴威（國際命名：Bavi）將在周五（7月10日）起替台灣帶來風雨，在颱風靠近前，受到下沉氣流影響，台灣各地天氣特別好，陽光普照甚至有機會出現38度高溫，不過中央氣象署提醒，巴威風雨還沒來，但「長浪」已經開始影響東半部，提醒民眾從今明兩天（7月8日至7月9日）就要避免非必要的海邊活動，以免遭遇「瘋狗浪」帶來的危險。
暴風雨前的寧靜！颱風前為何反而放晴？
氣象專家賈新興說明，當有颱風靠近台灣時，颱風的外圍環流和高空輻散出現相互作用，導致台灣周遭出現明顯的下沉氣流，下沉氣流會抑制對流並將水氣壓低，導致降雨減少；而空氣下沉時會被壓縮、增溫，加上水氣少、雲量少，陽光直射就會導致氣溫升高，形成「暴風雨前的寧靜。」
雖然颱風前天氣很好，但在台灣沿海卻暗藏危機，氣象署提及，巴威颱風附近的風很強，風會將波浪往台灣方向帶動，當波浪離開吹風區後，會產生「波與波之間時間週期較長」的浪，稱為「長浪」，包括基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島、馬祖都要特別小心，台東今天也已觀測到1.5至1.7米的浪高。
晴天海靜更要小心！長浪恐變瘋狗浪
氣象署提醒，長浪傳到岸邊後，在近岸區域有可能會發生「瘋狗浪」，這類瘋狗浪會發生在天氣良好、海上平靜無風時，突然在岸邊出現一道大浪，衝擊海岸，此時如岸上有人，則很容易被捲入海中，就像正常的狗突然張口咬人，因為沒有大風浪的徵兆，遊客往往因為輕忽而來不及走避，很難預防。
巴威颱風周五襲台，氣象署目前已發布「長浪即時訊息」；此外，在颱風外圍下沉氣流的影響下，各地天氣高溫炎熱，今明兩天，新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣有連續出現36度高溫機率；臺北市、臺中市要注意36度氣溫，氣象署持續發布「高溫資訊」。
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氣象專家賈新興說明，當有颱風靠近台灣時，颱風的外圍環流和高空輻散出現相互作用，導致台灣周遭出現明顯的下沉氣流，下沉氣流會抑制對流並將水氣壓低，導致降雨減少；而空氣下沉時會被壓縮、增溫，加上水氣少、雲量少，陽光直射就會導致氣溫升高，形成「暴風雨前的寧靜。」
雖然颱風前天氣很好，但在台灣沿海卻暗藏危機，氣象署提及，巴威颱風附近的風很強，風會將波浪往台灣方向帶動，當波浪離開吹風區後，會產生「波與波之間時間週期較長」的浪，稱為「長浪」，包括基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島、馬祖都要特別小心，台東今天也已觀測到1.5至1.7米的浪高。
氣象署提醒，長浪傳到岸邊後，在近岸區域有可能會發生「瘋狗浪」，這類瘋狗浪會發生在天氣良好、海上平靜無風時，突然在岸邊出現一道大浪，衝擊海岸，此時如岸上有人，則很容易被捲入海中，就像正常的狗突然張口咬人，因為沒有大風浪的徵兆，遊客往往因為輕忽而來不及走避，很難預防。
巴威颱風周五襲台，氣象署目前已發布「長浪即時訊息」；此外，在颱風外圍下沉氣流的影響下，各地天氣高溫炎熱，今明兩天，新北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣有連續出現36度高溫機率；臺北市、臺中市要注意36度氣溫，氣象署持續發布「高溫資訊」。
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