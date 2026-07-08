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近期市售沙拉油被檢出第一級致癌物「苯駢芘」超標，大腸直腸外科 何建霖醫師提醒，致癌物通常與長期累積暴露有關，呼籲除了留意食品安全外，更應從日常生活建立腸道健康。據衛福部最新國人十大死因統計，大腸癌發生率與死亡率雙高，平均每28分鐘就有1人確診大腸癌！何建霖醫師表示，逾九成大腸癌是由大腸息肉演變而來，代表腸道菌相處於失衡狀態，而便秘更是大腸癌警訊之一。除養成良好生活習慣外，民眾也可透過每日早晚飲用優酪乳補充益生菌，降低惡性息肉與腸癌發生。36歲陳先生自一年前出現便秘、腹脹與「解不乾淨」感，卻未積極看待。近期發現糞便逐漸變細並伴隨血便，經檢查後竟確診為第二期大腸癌。何建霖醫師建議若排便習慣突然改變，或長期出現便秘、腹脹、排便不乾淨等情況，甚至合併血便、腹痛或體重減輕等症狀，都應及早就醫檢查，以免錯失治療時機。何建霖醫師表示，多數便秘與飲食不均或生活型態有關，而研究亦發現便秘可能為大腸癌的警訊：初期腫瘤會釋放發炎物質，導致壞菌大增、好菌大減。一旦缺乏好菌，刺激腸道蠕動的關鍵神經訊號就會大幅減少，造成糞便滯留；而到了癌症中後期，腫瘤更會在腸道內形成「物理性阻塞」，使糞便無法順暢通過，造成排便困難。何建霖醫師提醒，維持腸道菌相平衡不僅有助於改善排便狀況，更是守護腸道健康的重要關鍵。研究指出，平時有飲用優酪乳習慣者，有機會降低大腸癌發生達19%。市售優酪乳產品選擇多元，建議可優先選擇具有國家健康食品腸胃功效標章的品牌。另也可選用含有能通過胃酸、膽酸考驗的菌株如雷特氏B菌，研究證實可幫助改善腸胃菌相、抑制息肉生長來減少腸癌風險；搭配亞斯菲德菌(Ａ菌)等功能菌株，更能幫助調整腸道環境。何建霖醫師建議，養成早晚各一杯優酪乳的習慣，搭配定期篩檢，遠離大腸癌！