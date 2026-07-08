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▲佛蒙特咖哩、爪哇咖哩等產品，均由日本原裝進口，未使用本次媒體報導所涉及之台灣相關油品。（圖／官方提供）

▲7-11星級饗宴飯糰、握便當、石安牧場溏心蛋飯糰都出問題。（圖／AI製圖、記者監製）

▲7-11貼出公告，第一時間已提前將疑慮批號商品完全下架，現行產品未使用問題油品。（圖／記者徐銘穗攝）

中聯油脂沙拉油原料驗出一級致癌物苯駢芘（BaP）超標，問題油品流向市面，超商更有80款商品列入下架清單，其中包含日式佛蒙特咖哩雞肉飯。對此，台灣好侍食品緊急發聲澄清，表示佛蒙特咖哩、爪哇咖哩等全系列產品，均未使用本次問題油脂原料。台灣好侍食品股份有限公司表示，有關近日媒體報導部分沙拉油產品檢出苯駢芘（BaP）超標事件，為使消費者與合作夥伴安心，業者發出3點聲明。本公司販售之全系列產品，經確認均未使用本次媒體報導所涉及之問題油脂原料或其延伸製造之各項油品。包含佛蒙特咖哩、爪哇咖哩等產品，均由日本原裝進口，未使用本次媒體報導所涉及之台灣相關油品或原料。本公司所有產品之原料來源、製造流程及品質管理，均符合衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）相關法規及食品安全規範。本公司將持續嚴格把關供應商管理與產品品質，秉持最高食品安全標準，致力提供消費者安全、安心且高品質的產品。食藥署先前公布必須於6日晚間12點前完成下架的產品，總計232項，明細已放上食藥署網站專區。名單中有大量由聯華食品代工的超商食品，包括雙蔬鮪魚飯糰、林聰明-雞肉飯飯糰、阜杭豆漿-經典飯糰、石安牧場溏心蛋飯糰；還有日式佛蒙特咖哩雞肉飯、溏心蛋紐奧良風味烤雞三明治等產品。7-ELEVEN表示，「第一時間已提前將疑慮批號商品完全下架，將遵循衛福部規範，協助消費者於門市購買的聯華食品公司疑慮批號商品，辦理相關事宜」。聯華食品官方聲明指出，「本公司積極配合衛福部與相關單位調查與作業，第一時間已完成問題油品更換為合規油品，並啟動疑慮商品預防下架，目前本公司生產商品均合法合規」。