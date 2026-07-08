我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市公布新增29家致癌油下游，知名連鎖餐廳都中鏢。（圖／高雄市衛生局提供）

▲高雄市公布新增29家致癌油下游，知名連鎖餐廳都中鏢。（圖／高雄市衛生局提供）

中聯油脂爆出提供給泰山企業、福壽實業及福懋油脂的大豆沙拉油中含有一級致癌物苯駢芘且超標4倍，1300公噸致癌油流入市面，國內多家知名品牌與餐飲業者中鏢。高雄市長陳其邁表示今（8）日截至今（8）日再增加29家，確認共有49家下游業者使用到問題油品，並公布29家下游，其中包括知名連鎖餐廳西堤、陶板屋，和牛涮、聚、享鴨、開飯川食堂、饗食天堂、漢來海港等。陳其邁表示，針對中聯油脂股份有限公司生產之大豆沙拉油檢出苯駢芘超標，要求「只要確定使用到問題油的加工食品就下架」，衛生局持續展開清查，釐清相關業者使用狀況，截至今（8）日再增加29家，確認共有49家下游業者使用到問題油品，經稽查均已下架。陳其邁說，衛生局已於官網公告業者及產品資訊、批號。此外市府食安小組持續於美食街、餐飲店、市場夜市商圈等相關通路稽查，截至今日上午10時累積1449家，其中新增227家，確認皆未使用問題油品。陳其邁說，自己要求相關製品只要有混到問題油批號，就要下架，確保安全。高雄市政府秉持違反食品安全規範行為採取零容忍態度，於得知恐有問題油品流入市面販售，並有部分加工做成食品或於餐飲業烹調使用，食安小組即跨局處動員落實稽查，同時持續要求下游業者提供銷貨流向，以進一步追查所有問題油品及相關再製品下架回收，避免問題油品讓民眾吃下肚。陳其邁也說明，針對此次問題油品引發市民重大食安疑慮，市府食安小組是於7月1日晚間透過媒體得知此案，當時僅知中聯問題油供應給第一層台中市福懋、福壽及彰化縣泰山等三大業者，第一時間全面清查轄內校園團膳、養護機構、醫院及稽查市面通路、餐飲店、夜市商圈等，確保問題油品下架回收。2日下午16時過後，陸續接獲台中市衛生局及彰化縣衛生局提供其所轄業者供貨給各縣市下游業者名單，即根據名單逐一要求轄下業者掌握銷貨流向，落實通知合作廠商問題油品立即下架並回收。隨後，兩縣市衛生單位又於3日及5日陸續通知新增下游業者家數，全市第二層下游業者累計共30家。陳其邁強調，高雄市府食安小組將持續強化餐飲、市場夜市及商圈等通路查察，保障消費者食用安全。