歐洲反詐欺辦公室（OLAF）近日公布一項跨國調查結果，成功查獲一條從中國流向歐洲的仿冒保險套走私供應鏈，涉案產品超過20萬個，並冒用國際知名品牌商標販售。由於這批保險套未經任何醫療安全檢驗，恐增加性傳染病（STI）感染、意外懷孕及接觸有害化學物質等風險，引發歐洲當局高度關注。
根據OLAF發布的聲明，這批仿冒保險套先後在羅馬尼亞、塞爾維亞及西班牙遭查獲，辦案人員透過資料庫分析、公開資訊及各國海關提供的情報，比對扣押產品後，確認所有貨品均來自中國同一供應來源。
調查顯示，出口商刻意將這批貨物申報為「玩具」，企圖規避海關查驗及醫療器材相關規範。OLAF進一步與中國主管機關合作，成功查出負責出口的業者，並阻止更多仿冒商品流入歐洲市場。
OLAF指出，在歐盟境內，保險套屬於醫療器材，進口時必須符合嚴格的健康與安全規範，包括取得CE認證，並符合國際標準ISO 4074等要求，內容涵蓋微生物污染控制、生物相容性、漏水測試、尺寸規格、保存期限及穩定性等多項檢驗。
但這批仿冒保險套完全未符合相關品質要求，一旦流入市面使用，消費者可能面臨保險套破裂或失效的風險，不僅可能提高性傳染病感染機率，也可能導致非預期懷孕，甚至接觸來源不明、有害人體健康的化學物質與原料。
OLAF估計，若以正品市價計算，這批仿冒保險套價值超過20萬歐元。
OLAF署長克萊門特（Petr Klement）表示，仿冒保險套不只是侵害智慧財產權，更直接危害公共健康。
他指出：「仿冒保險套沒有經過測試、缺乏品質管控，也不安全，可能導致性傳染病擴散，因此我們將重點放在打擊背後的非法供應網絡。」
OLAF表示，未來將持續與各國執法機關、品牌權利人及國際合作夥伴合作，追蹤新興仿冒商品威脅，並瓦解跨境非法供應鏈，防止更多危害民眾健康的仿冒產品流入歐洲市場。
歐洲反詐欺辦公室是歐盟專責打擊詐欺與貪腐的獨立調查機構，主要負責調查涉及歐盟資金、關稅詐欺及歐盟機構人員重大違規案件，並向歐盟及各會員國主管機關提出後續處理建議。
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調查顯示，出口商刻意將這批貨物申報為「玩具」，企圖規避海關查驗及醫療器材相關規範。OLAF進一步與中國主管機關合作，成功查出負責出口的業者，並阻止更多仿冒商品流入歐洲市場。
OLAF指出，在歐盟境內，保險套屬於醫療器材，進口時必須符合嚴格的健康與安全規範，包括取得CE認證，並符合國際標準ISO 4074等要求，內容涵蓋微生物污染控制、生物相容性、漏水測試、尺寸規格、保存期限及穩定性等多項檢驗。
但這批仿冒保險套完全未符合相關品質要求，一旦流入市面使用，消費者可能面臨保險套破裂或失效的風險，不僅可能提高性傳染病感染機率，也可能導致非預期懷孕，甚至接觸來源不明、有害人體健康的化學物質與原料。
OLAF估計，若以正品市價計算，這批仿冒保險套價值超過20萬歐元。
OLAF署長克萊門特（Petr Klement）表示，仿冒保險套不只是侵害智慧財產權，更直接危害公共健康。
他指出：「仿冒保險套沒有經過測試、缺乏品質管控，也不安全，可能導致性傳染病擴散，因此我們將重點放在打擊背後的非法供應網絡。」
OLAF表示，未來將持續與各國執法機關、品牌權利人及國際合作夥伴合作，追蹤新興仿冒商品威脅，並瓦解跨境非法供應鏈，防止更多危害民眾健康的仿冒產品流入歐洲市場。
歐洲反詐欺辦公室是歐盟專責打擊詐欺與貪腐的獨立調查機構，主要負責調查涉及歐盟資金、關稅詐欺及歐盟機構人員重大違規案件，並向歐盟及各會員國主管機關提出後續處理建議。