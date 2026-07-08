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台股是否延長交易時間至下午3點30分，今（8）日在立法院財政委員會持續引發立委關注。不過，金管會主委彭金隆明確表示，這不是現在優先事項，目前暫不實施，也沒有時間。立法院財委會今日審查金管會主管中央存保、金融監督管理基金、保險業務發展基金等，並邀金管會主委彭金隆列席備詢。國民黨立委賴士葆關切台股交易時間是否從下午1時30分延長到3時30分，還是已確定暫不實施？金管會主委彭金隆回應指出，證交所董事長林修銘之前所提只是研議內容，金管會隔天也明確說明，台股交易時間延長屬於重大交易制度改革，台灣持續關注各國制度，而現在市場有多元的參與者，也有各種意見，金管會立場很明確，如果沒達成社會共識不會推動交易時間延長。賴士葆進一步追問何時才有共識？彭金隆說，這不是現在優先事項，目前暫不實施，沒有時間表，因為改變交易時間需要經過長時間討論。