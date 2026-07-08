特斯拉台灣（Tesla）今（8）正式宣布，2017 年設立的全台首家綜合旗艦園區「台北內湖服務體驗中心」，將於 2026 年 7 月 12 日正式結束營業！這座陪伴台灣車主走過 9 年歲月的元老級據點熄燈，主因是配合台北市政府規劃，原址地段被劃設為未來捷運「環狀線東環段」預定地。官方同步公開後續服務搬遷與園區未來規劃，撫平車主疑慮。
🟡 超充站繼續留著！未來車主看車保養去這2處
針對全台廣大車主最關心的「後續去哪裡充電與保養」，台灣特斯拉公布了最新因應規劃：
超級充電站不受影響：內湖園區內的超級充電站（Supercharger）將持續保留並提供充電服務，車主補充電量完全不受影響。
新車交付與維修保養（南港中心）：相關服務已轉移至全新開張的「台北南港服務體驗中心」。這裡是目前北台灣最大的展示、試駕與維修據點，更設有全台唯一的 Tesla Museum。
展間試駕與購車諮詢（信義A11）：位於新光三越信義新天地 A11 的體驗店持續營運，提供最新車款試駕、換購與家用充電安裝諮詢。
🟡 9年歷史畫句點！7/8至7/12巡禮送紀念相框
內湖服務體驗中心於 2017 年在北市府「內科 2.0 計畫」下誕生，前身為公車修理廠，是特斯拉在台首座集新車展示、維修保養、交付與產學育成的「新能源創新示範園區」，帶動台灣電動車生態圈扎根。
為感謝車主 9 年來的陪伴，特斯拉特別於 7 月 8 日至 7 月 12 日舉辦熄燈巡禮。現場設有專屬活動背板供車主簽名合影，完成指定步驟即可獲得期間限定的專屬數位相框珍藏，歡迎車主把握最後機會至內湖園區留念。
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針對全台廣大車主最關心的「後續去哪裡充電與保養」，台灣特斯拉公布了最新因應規劃：
超級充電站不受影響：內湖園區內的超級充電站（Supercharger）將持續保留並提供充電服務，車主補充電量完全不受影響。
新車交付與維修保養（南港中心）：相關服務已轉移至全新開張的「台北南港服務體驗中心」。這裡是目前北台灣最大的展示、試駕與維修據點，更設有全台唯一的 Tesla Museum。
展間試駕與購車諮詢（信義A11）：位於新光三越信義新天地 A11 的體驗店持續營運，提供最新車款試駕、換購與家用充電安裝諮詢。
內湖服務體驗中心於 2017 年在北市府「內科 2.0 計畫」下誕生，前身為公車修理廠，是特斯拉在台首座集新車展示、維修保養、交付與產學育成的「新能源創新示範園區」，帶動台灣電動車生態圈扎根。
為感謝車主 9 年來的陪伴，特斯拉特別於 7 月 8 日至 7 月 12 日舉辦熄燈巡禮。現場設有專屬活動背板供車主簽名合影，完成指定步驟即可獲得期間限定的專屬數位相框珍藏，歡迎車主把握最後機會至內湖園區留念。