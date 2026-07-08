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桃園台啤永豐雲豹今（8）日宣布，正式與球隊營運長顏行書完成續約。顏行書過去三個賽季兩度榮膺年度經理人，不僅幫助球隊抱回隊史首冠、勇奪例行賽龍頭，更在續約後隨即宣布，將捐出3年共一百萬的部分薪資所得給予桃園在地的慈善機構與育幼院。顏行書透露，深受「小高」高錦瑋在續約時與執行長張建偉攜手捐贈回饋善牧兒童之家的善舉感動，他感性表示：「這是我過去這兩三年一直很想做的事，希望結合球團資源，實質回饋在地。非常感謝執行長張建偉的續約肯定，我很開心能跟團隊繼續朝夢想邁進，這是我籃球生涯中不變的熱情與初衷！」為了將這份公益願景化為實際行動，顏行書預告新賽季將持續推動球團專屬的公益活動「Leopards Cares」，預計在感恩節或聖誕節前夕，親自率領全隊前進桃園在地育幼院，陪伴孩子們溫馨用餐，送上精心準備的禮物，甚至計畫在農曆新年期間安排全隊送暖行程，期盼用正能量深化在地連結，將體育精神轉化為推動社會向上的實質力量，創造超越競技運動的永續價值。除了致力推動場外的社會正能量，談及未來的奪冠藍圖與戰力佈局，顏行書強調球隊將持續以高錦瑋、林信寬為本土陣容基石。他指出：「我們長遠的方向是透過自身選秀與培養，讓莊博元、董永全、汪哲宇等年輕球員慢慢成長，我也期待去年新秀徐宏瑋在新賽季的表現，希望透過一步一腳印的策略，幫助球隊的實力穩定提升，最終朝奪冠目標邁進。」面對即將到來的新賽季，顏行書也向球迷熱血喊話：「希望球迷能和我一樣對桃園台啤永豐雲豹保持信心！運動賽事中沒有什麼不可能，我們一直很穩定、紮實地前進與成長。球隊去年從『1%的機率』到拿下例行賽第一，證明了只要團隊付出努力、化學效應足夠，即使我們陣容不是超級強隊，也能與任何勁旅抗衡。我非常期待陣容補強與新成員加入後，能擦出意想不到的化學效應，期許桃園台啤永豐雲豹打出比上一季更驚奇、更精彩的賽季！」