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近期爆發中聯油脂致癌物苯駢芘超標事件，衛福部挨轟源頭管控標準一直改變。國民黨新北市長參選人李四川受訪時表示，最重要的是市民想要知道它的來源及原因，來源由中央管控，但中央標準一變再變，至今沒有確定的方向，且他的對手蘇巧慧現在還是立法委員，但這幾天卻從未看她對中央質詢或質疑，對中央監督都噤聲不語。李四川8日參訪新店寶高園區及發表產業政策。會後針對致癌油議題表示，李四川說，毒油的部分，市民一直想要知道的是它的來源，那來源最主要要由中央管控，他103年在行政院當秘書長的時候，就有一個行政院食安辦公室，所以這一個工作本來就是屬於中央。李四川表示，這次毒油事件，地方不管在新北或是台北也都去做查察，該罰的部分地方政府也都罰，但中央標準卻一變再變，公布的政策，到現在沒有一個比較確定的方向；他的對手，現在還是立法委員，這幾天從來沒有看她對中央去做質詢或是質疑，對中央的監督，到現在為止都不講話。李四川說，她應該回到立委的工作來監督中央，讓毒油事件能夠比較清楚，讓市民也能夠清楚地知道它的來源是怎麼樣產生。