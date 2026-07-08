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女星大S（徐熙媛）2025年2月病逝後，遺產分配及房產問題持續受到外界關注。隨著相關話題再度延燒，S媽（黃春梅）也首度證實，自己並未獲得大S遺產繼承，並透露目前心情相當低落，更感嘆恐怕將搬離自己多年居住的房子，字句間流露無奈。據週刊報導指出，大S演藝收入多年來大多由S媽管理，尤其赴中國大陸發展期間累積的收入，不少由S媽協助存放海外；友人並透露，大S過世時，銀行帳戶現金不到200萬元，因此無法直接動用存款支付「台北信義」豪宅房貸，也讓遺產分配進度受到影響。對此S媽表示，自己沒有獲得任何遺產繼承，相關事宜將由有繼承權的人自行處理，因此不便多做回應。「謝謝，因為我沒有得到繼承，而且我已半死，他們有繼承的人自己去處理，我要被趕出自己辛苦賺來的錢所買的家，不懂法院怎麼判的，無法回答！謝謝。」大S於2025年病逝日本，享年48歲，身後遺產、子女監護及房產等議題持續受到外界關注。如今S媽親口證實自己未取得遺產繼承，也讓大S身後事再度掀起討論。