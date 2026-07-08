我是廣告 請繼續往下閱讀

26週年預約活動開跑 全服經驗值加成、月免服加碼永久武器

▲全服完成事前預約就送「+5法利昂盔甲（30天）」。（圖／遊戲橘子提供）

六張重生券大方送！月免服祭「衝衝樂」無痛拚神裝

▲受玩家高度期待的「衝衝樂」再度回歸。（圖／遊戲橘子提供）

「艋舺夜市」地圖玩法升級雙軌機制

▲「艋舺夜市尋寶大作戰」讓玩家無課也有機會擁有永久裝備。（圖／遊戲橘子提供）

「26週年生日蛋糕BOSS」全服齊慶生 敲出專屬好康

▲凡參與攻擊「生日蛋糕BOSS」，就能獲得豐富道具。（圖／遊戲橘子提供）

由遊戲橘子代理、韓國遊戲大廠NCSOFT開發的《天堂REMASTERED》今（8）日隆重迎接26週年慶典！為感謝玩家26年來的熱血相挺，官方重磅打造「最爽回歸與升級時機」。推出台灣限定「艋舺系列活動」，主打低門檻、靠農就能翻身；月免服更祭出「失敗免驚、神裝重生」的超狂重生券，搭配史上最佛的全服零門檻福利，豪送高達150%經驗加成與豐富拓荒物資，讓這個夏天，玩得最嗨、領得最滿！《天堂REMASTERED》即日起啟動全服「26週年慶事前預約」狂歡，活動期間完成登錄，零門檻、免課金即可帶走「26週年慶典的加護」，豪享最高150%的經驗值神級加成！官方更送出「屠龍者的寶箱」等頂級起始拓荒物資，提供核心攻擊與防禦裝備，其中月免服還會開出永久的「亞瓦隆武器選擇箱（活動）」，堪稱預約活動前所未有的頂級獎勵，讓玩家一上線就具備挑戰高等地圖的即戰力！除了超狂預約福利，月免服更推出「衝衝樂」！玩家可透過週年慶商店獲取特別裝備與專屬強化卷軸，於限定期間內挑戰衝裝；為了讓人人都有強力保底，官方特別開放每帳號能輕鬆換取六張「26週年重生券」，即便失敗也能兌換豐厚獎勵，甚至有機會逆天獲得「[+15]亞瓦隆武器選擇箱（刻印）」。此外，萬眾期待的「伺服器移民活動」也即將登場，正是老戰友並肩聚首、重組勢力版圖的絕佳時機。此外，台灣限定地圖「艋舺夜市」今年迎來核心玩法全新升級！除了月免服推出「艋舺狩獵活動」共襄盛舉外，國際服更打造專屬的「艋舺夜市尋寶大作戰」，僅需低門檻即可輕鬆入場。副本內將隨機掉落道具，並透過嶄新的雙軌機制讓實力大換血——玩家不僅能「機率拚大獎」，試手氣爭奪神話級裝備箱；還能透過累積道具「100%保底兌換」實用消耗品。讓所有玩家都能體驗靠農無痛逆襲的台味尋寶樂趣！凝聚無數情懷的週年慶經典派對也同步開嗨！活動期間，巨大「26週年生日蛋糕BOSS」將每日限時現身，吸引全服玩家齊聚瘋狂「敲蛋糕」。今年官方豪爽祭出「通通有獎」超狂福利，只要參與攻擊，專屬寶箱直接送進背包——月免服玩家可抱走「26週年黃金箱子」，國際服玩家則斬獲「26週年寶物箱子」，讓大家在最嗨的慶生儀式感中，補品拿到手軟、爽快狩獵！