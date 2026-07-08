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世界盃期間爆出洗錢疑雲，衛冕軍阿根廷場外震撼彈持續延燒！根據阿根廷《國家報》（La Nación）披露，美國聯邦檢察官與聯邦調查局（FBI）特工已正式介入，針對阿根廷足協（AFA）在美國境內的財務活動展開取證調查，追查高達2.6億美元的海外商業收入金流。調查焦點鎖定AFA主席塔皮亞（Claudio "Chiqui" Tapia）主政期間，足協如何透過美國金融系統處理國際贊助與商業合約款項，以及相關操作是否涉及洗錢或銀行詐欺等重大法律疑慮。這項由美國司法部主導的調查行動，其核心目的是要釐清由現任AFA主席塔皮亞（Claudio "Chiqui" Tapia）所領導的阿根廷足協，究竟是如何透過美國的金融系統，轉移高達數億美元的鉅額資金，以及這些複雜的財務操作，是否觸犯了美國法律中關於洗錢或利用銀行系統進行欺詐等嚴重罪名。據悉，上週美方檢察官與來自華盛頓特區及邁阿密的FBI特工，已透過視訊會議系統對阿根廷商人吉列爾莫·托弗尼（Guillermo Tofoni）進行了長達三小時的深入問詢。美方調查人員正積極尋找知情證人，試圖還原塔皮亞主政期間，負責代收AFA海外商業合同款項的美國公司「TourProdEnter LLC」的實際營運狀況。此外，美國司法部還可能傳喚過去幾年曾接觸過AFA敏感財務資訊的阿根廷前政府官員協助調查。這項初步調查其實早於2025年便已啟動，由司法部銀行誠信股的帕特里克·古舒（Patrick Gushue）、擅長金融犯罪調查的克里斯托弗·廷（Christopher Ting）以及南佛羅里達聯邦檢察院資深律師邁克爾·伯格（Michael Berger）等三名重量級聯邦檢察官聯手主導。調查的重中之重，鎖定在TourProdEnter LLC這家公司。該公司由法羅尼（曾任阿根廷地方議員）與其妻吉列特掌控，作為AFA與跨國贊助商（如愛迪達、華納等）簽約的獨家收款代理人。在阿根廷實施嚴格外匯管制的期間，這家公司透過在花旗銀行、美國銀行、摩根大通等五家美國金融機構開設的帳戶，管理了AFA高達2.6億美元的國際收入。令人震驚的是，根據《國家報》查閱的銀行紀錄，這筆鉅款中只有一部分能直接對應到AFA合理的營運支出。另外有高達5700萬美元的資金，被分配給了多個毫無經濟合理性依據的公司與個人；其中數千萬美元甚至流向了控制人靠領取社會救助金過活的空殼公司，或是與AFA高層家屬相關的企業。更誇張的是，合約明訂法羅尼的公司在扣稅後，竟能直接抽取AFA所有國際收入的30%作為利潤，並額外收取10%的物流佣金。針對美方來勢洶洶的調查，阿根廷足協已經開始在美國進行危機處理與防禦準備。上週在邁阿密的一場論壇上，AFA北美大使托馬斯·雷加拉多（Tomás Regalado）與阿根廷刑事律師共同出席，並強力強調「無罪推定」的原則，表示「調查措施本身並不代表責任或罪責」。目前，美國司法部與FBI正在仔細審查這些龐大且錯綜複雜的財務文件。這些證據將決定美方是否會對這起涉及國際足壇高層與數億美元黑金的風暴，正式啟動刑事調查程序。