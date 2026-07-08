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▲多名國民黨立委在休息時間包圍石崇良。（圖／記者張乃文攝）

柳采葳：民進黨當年的神主牌請出來！

中聯油脂「沙拉油原料」因一級致癌物苯駢芘（BaP）超標案持續擴大，衛福部食藥署對於油品的下架措施卻一變再變，讓外界無所適從。衛福部長石崇良今（8）日出席立法院進行專題報告期間，突遭國民黨立委包圍高喊：「毒油害台，院長下台！」。對此，國民黨台北市議員柳采葳也痛批，衛福部的下架標準3天大轉彎3次，簡直比毒油還會流動！柳采葳指出，面對中聯油脂「苯駢芘」超標4.05倍的致癌毒油風暴，中央政府的下架標準完全在演「初一十五不一樣」，7月2日才稱沒事，只下架原型油，加工品「免驚」；到了7月4日突然大轉彎，稱大豆沙拉油含量20%以上的產品才需要預防性下架；接著，7月7日看到輿論炸鍋、台北與台中市長強烈質疑，衛福部才急轉彎宣布20%以下也全數下架。「這根本不是科學決策，而是看政治風向隨便亂吹的『風向治國』！」柳采葳直言，當台北市長蔣萬安站在第一線為了市民和孩子的健康，痛批中央食安把關失靈、資訊「蓋牌」時，民進黨居然發動網軍側翼圍剿，甚至派自家參選人沈伯洋出來指責蔣萬安，酸地方要求資訊透明是在「政治口水、責任移轉」。柳采葳進一步回顧，2014年蔡英文痛批：「政府到現在還不想負責任，把責任推給地方、推給在野黨？如果你們真的不想負責，讓我們來執政，我們來負責任！」此外，2014年時任台南市長的賴清德也曾砲轟：「應該要召集中央、地方政府、立法部門、行政部門，不應該在第一時間跳出來，以總統之尊，把責任推給地方。」柳采葳狠酸，結果呢？民進黨現在全面執政，賴清德總統神隱了一個禮拜，才出來面對媒體表演「震怒」，高調說什麼「該究責就究責，絕不寬貸」，底下的高官不道歉、不負責，只忙著怪地方、怪廠商！「我們原封不動還給賴總統！」柳采葳強調，請用他們當年要求馬政府「3天公布流向、官員請辭負責」的標準對待自己，別再用政治口水和網軍圍剿，掩蓋他們治國無能、蓋牌卸責的無恥嘴臉！人民受到的健康傷害，到底誰要出來負責？