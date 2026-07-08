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國民黨立委萬美玲子佀廣洋宣布投入桃園市議員選戰，近日遭爆過去種種霸凌行徑與黑歷史，神隱多時終於透過影片致歉。對此桃園豐林里長簡士強表達力挺佀廣洋，網友質疑若被霸凌是自己兒女還繼續挺，未料卻反嗆「你女兒會去當AV女優嗎？」爭議言論遭大炎上，事隔一日今（8）日聲明致歉，造成他人困擾或傷害，致上最誠摯的歉意，並將深刻反省、自我警惕，但也強調若有不實指控或侵害他及家屬名譽、人格權情形，「仍將依法維護自身及家屬之合法權益」。簡士強提油救火力挺佀廣洋，表示看到一個才20多歲的年輕人一路被翻出來放大檢視，心裡其實很不捨，「他其實並沒有什麼真正嚴重的大問題？」至於簽賭，哪個政治人物敢說自己從小到大，從來沒有玩過牌、打過麻將、沒簽過六合彩、沒和人打過賭？而有網友反問若受害者是自己兒女，未料卻反嗆「你女兒會去當AV女優嗎？」爭議言論遭大炎上。對此簡士強昨日先關閉留言，但事件仍持續延燒，事隔一日今日發出道歉聲明，首先，自擔任里長以來，始終秉持服務鄉里、關懷居民之初心，長期投入社區建設、弱勢關懷、公益服務、教育推廣及地方事務，盡心盡力為里民爭取福利、改善生活環境。「一路以來，本人深知所有成就均有賴里民的支持、監督與鼓勵，並始終心懷感謝」。第二，針對近日特定事件引發網路討論，理解身為公職人員，本應接受社會大眾對公共事務之評論與監督，對於理性、善意之批評與建議，均虛心接受。然而，部分網路言論已偏離公共議題討論範圍，甚至將攻擊矛頭指向本人無辜家屬，已對家人造成相當大的心理壓力與傷害。第三，尤其部分網友散布或影射女兒從事特殊職業等不實且嚴重損害人格名譽之言論，身為一位父親，眼見無辜家人遭受如此羞辱與攻擊，內心充滿心痛與不捨。相信每一位為人父母者，都能理解當至親受到傷害時，那份焦急與難過。然而，自己也深知，無論出於何種原因，都不應讓情緒凌駕於理性。對於事件過程中因一時情緒反應所引發之言行，若因此造成他人困擾或傷害，在此致上最誠摯的歉意，並將深刻反省、自我警惕。同時，對於因此占用社會資源及造成外界紛擾，亦深感歉意，並虛心接受各界的批評與指教。第四，自己始終尊重言論自由，亦願意接受社會各界就里政及公共事務提出之監督與批評。然而，言論自由並非毫無界限，對於惡意捏造事實、散布不實資訊、人格侮辱、誹謗或其他侵害本人及家屬名譽權之行為，已非合理評論所能涵蓋。最後簡士強再次呼籲社會大眾理性發言，尊重事實，並避免將爭議延伸至家屬。對於各界就公共事務所提出之理性意見與監督，均虛心接受；惟若有不實指控或侵害他及家屬名譽、人格權之情形，「本人仍將依法維護自身及家屬之合法權益」。