台北市松山區敦化北路 199 巷今（8）日上午出現深約 1.2 公尺、長寬約 2×3 公尺的「天坑」！台北市長蔣萬安到場會勘，指是一旁造價高達 220 億元、先前動員 5000 名員工搬遷至內湖的「台塑大樓都更案」施作連續壁釀禍。主責營造商中華工程（2515，簡稱中工）稍早緊急發聲，強調經技師會勘周邊建物安全無虞。
🟡 蔣萬安會勘「勒令停工」！透地雷達大掃描
台北市長蔣萬安接獲通報後到場指揮，指出事故源頭為工地施作連續壁造成土泥流失。目前孔洞已獲得控制不會繼續擴大，市府除了請瓦斯公司搶修管線外，建管處已勒令該工地全面停工。蔣萬安強調，後續必須由專業單位進行「透地雷達」大範圍掃描，且建商須提出完整安全計畫並審查通過後才准復工，全力爭取今日內恢復道路安全。
🟡 中工火速停工！雙技師公會會勘：建物安全無虞
承攬營造的中華工程（中工）說明，發現路面坍陷後第一時間即停工、劃設安全警戒，並通報警消與管線單位搶修，目前瓦斯逸散狀況已受控。中工表示，經台北市結構技師公會與土木技師公會現場勘查，確認鄰近建物（如松華邨）及施工結構均無立即性安全疑慮，後續將全力配合主管機關調查並進行路面復原。
🟡 災情背後是「220億全台最大都更」！5000人曾為它大搬家
事實上，發生天坑意外的施工現場正是備受矚目的「台塑大樓敦北總部都更案」！該案由中華工程承攬，基地面積達 6,326 坪、總造價高達 220 億元，規劃興建 3 棟 22 層複合式大樓，原預計 2029 年至 2032 年間完工。
2023年為了配合這項「全台最大自辦都更」，台塑集團更動員超過 5,000 名員工大規模搬遷至內湖南京東路六段的「台北企業總部園區」，如今工區周邊突發塌陷，也讓這座超大型建案的施工安全再度引發外界高度關注。
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台北市長蔣萬安接獲通報後到場指揮，指出事故源頭為工地施作連續壁造成土泥流失。目前孔洞已獲得控制不會繼續擴大，市府除了請瓦斯公司搶修管線外，建管處已勒令該工地全面停工。蔣萬安強調，後續必須由專業單位進行「透地雷達」大範圍掃描，且建商須提出完整安全計畫並審查通過後才准復工，全力爭取今日內恢復道路安全。
承攬營造的中華工程（中工）說明，發現路面坍陷後第一時間即停工、劃設安全警戒，並通報警消與管線單位搶修，目前瓦斯逸散狀況已受控。中工表示，經台北市結構技師公會與土木技師公會現場勘查，確認鄰近建物（如松華邨）及施工結構均無立即性安全疑慮，後續將全力配合主管機關調查並進行路面復原。
🟡 災情背後是「220億全台最大都更」！5000人曾為它大搬家
事實上，發生天坑意外的施工現場正是備受矚目的「台塑大樓敦北總部都更案」！該案由中華工程承攬，基地面積達 6,326 坪、總造價高達 220 億元，規劃興建 3 棟 22 層複合式大樓，原預計 2029 年至 2032 年間完工。
2023年為了配合這項「全台最大自辦都更」，台塑集團更動員超過 5,000 名員工大規模搬遷至內湖南京東路六段的「台北企業總部園區」，如今工區周邊突發塌陷，也讓這座超大型建案的施工安全再度引發外界高度關注。