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▲SM宣布跟昀昀的合約將於7月9日終止。（圖／翻攝WEVERSE）

NCT再少一人！繼Mark（馬克）4月退團後，SM娛樂今天也宣布與昀昀WINWIN（董思成）的專屬合約將在7月9日終止，「感謝WINWIN自練習生時期起，10多年來一路與本公司同行，也祝福即將展開全新旅程的WINWIN，未來一切順利」。SM娛樂表示，跟WINWIN充分討論後，雙方協議自2026年7月9日起正式結束專屬合約，WINWIN也將正式結束所有NCT相關活動。現年28歲的WINWIN是中國人，主要在中國及韓國兩地發展，2009年以第一名成績考入北京舞蹈學院附中，高一在學校附近被SM星探相中並決定成為練習生，2016年7月以NCT 127成員出道，後來加入NCT中國分隊WayV，期間還拍過不少中國電視劇。您好，這裡是SM娛樂。衷心感謝一直以來給予NCT滿滿支持與愛護的粉絲們。本公司在與旗下藝人WINWIN經過充分討論後，雙方協議自2026年7月9日起正式結束專屬合約。因此，WINWIN也將正式結束所有NCT相關活動。感謝WINWIN自練習生時期起，10多年來一路與本公司同行，也祝福即將展開全新旅程的WINWIN，未來一切順利。謝謝大家。