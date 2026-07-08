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中聯油脂大豆沙拉油致癌物超標風暴全台蔓延，台北市長蔣萬安昨表示，台北市在第一時間已啟動通路稽查與預防性下架，並更將砲口對準中央，痛批中央食藥署早在6月底便接獲通報，但總統賴清德與行政院長卓榮泰卻神隱整整1週後才出面向全民說明，直言「有愧於民眾對政府的信任」。對此，身兼民進黨主席賴清德今（8）日在中常會上表示，針對中聯油的食安事件，政府秉持食品安全沒有妥協空間，中央和地方政府應該共同合作，同時也下令四項指示，包含該勒令停產就停產、該全面下架就下架等。民進黨下午舉行中常會，針對中聯油的食安事件，賴清德於會中表示，政府秉持食品安全沒有妥協空間，中央和地方政府應該共同合作。他表示，第一，該勒令停產就停產；第二，該全面下架就下架；第三，該預防性下架，也要積極執行；第四，中聯油等公司發生問題，非常不應該，沒有立即通報主管機關，造成主管機關失去及時解決問題的時機，該法辦就應該依法究辦。他也提到，立法院黨團也應該跟行政院合作，共同討論對食安法的修法，對未來食品安全的保障能夠更進一步提升。此外，民進黨發言人林楚茵受訪時也說， 面對國人安全受到中國暴力威脅，國民黨卻完全視而不見，國民黨團、民眾黨團上週否決維護國人安全抗中的提案，但現在面對食安事件，政治操作卻很快。他說，賴清德也提到，民進黨對於食安零容忍，會依法究辦，「若國民黨要用政治操作轉移焦點，大可不必」。