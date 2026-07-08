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韓國戀綜《母胎單身戀愛大作戰》昨（7）日起Netflix開播，主打出生之後完全沒有談過戀愛的嘉賓，邀請他們登上節目找到真愛的計畫，第一季去年播出後掀起觀眾喜愛，雖然配對的沒有特別成功，不過成功掀起超大討論度。第二季中來賓栽瑞初次亮相時，以一個野性烙腮鬍的造型現身，讓第一季的人氣女志受在電視台看了直呼喜歡，「應該去上第二季的。」《母胎單身戀愛大作戰》第二季中，第一位登場的來賓是名為金栽瑞的男性，年紀32歲，畢業於韓國科學技術院數學系，目前從事於遊戲開發、遊戲投資，遊戲後台管理，《絕地求生PUBG》就是他手下的遊戲之一，是一位超級高材生。而他的外型是一位留著蒼蒼白髮、白色鬍子的男性，因為造型問題，總是讓身邊的人以為他看起來40歲以上，不過對於現場主持人來說，這樣的造型其實是非常有魅力，只是可能會較不受女生喜歡，但會是男生天菜。鬍子大叔的外型曝光後，《母胎單身戀愛大作戰》第一季中獲得許多男性喜愛的嘉賓姜志受，直接在IG直呼喜歡：「發現了一個超有魅力的人，早知道就參加這季了。」因為她第一季中看上的是一位身材雄偉、活在自己世界裡的超級直男嘉賓，因此限時動態曝光後，也笑翻許多網友，「志受喜歡的類型依然在我的盲區」、「美女的喜好依舊」、「美女就喜歡野獸派。」