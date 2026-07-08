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中聯致癌油事件越燒越大，國防部後次室次長李鳳翔今（8）日證實，國軍福利事業管理處有採購到福壽香油104桶（每桶3公升），其中56桶被食用，由北部跟南部副供站進貨，總共有29個伙食團採購，其中北部有5個單位。根據國防部提供的名單，橫跨陸海空三軍，包括陸軍關指部、空軍防空暨飛彈營、空軍第一聯隊、憲兵指揮部、海軍陸戰隊新訓中心、高雄市後備指揮部。中聯油脂被爆出沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」超標，總計約1300公噸問題油品流向泰山、福壽及福懋等3家業者，其中國防部福利事業管理處也中標，國軍2日要求副供中心下架及送驗、國軍各單位均已停止使用。藍委徐巧芯今關心此事，詢問國軍簽約品牌有幾種，掌握有含致癌油大概量多大？後次室次長李鳳翔說，副供站提供的油品有29項，經過核對品項跟批號，有其中一項福壽的香油，這個批號採購了104桶，現在全面回收，有56桶被食用，剩下48桶是新的。李鳳翔說，北部跟南部副供站有進油品，中部跟外離島都沒有，總共有29個伙食團採購。北部有5個單位有採購。顧立雄說，下架不只該批號，而是公告的6個有關廠商跟商品，不管同批號都下架，同時福利處也有退貨機制，官兵眷屬有去買都可以退貨；至於食藥署公布大豆沙拉油含量20%以上的232項產品也須預防性下架，國防部官員說，目前沒有採購。根據國軍提供的「福壽健味香油」不合格批號商品回收管制表，北部5個單位包括陸軍關渡指揮部、陸軍飛彈基地勤務廠、空軍防空暨飛彈、國防部軍事情報局；南部的24站，包括陸軍步兵203旅、空軍第一聯隊、陸軍八軍團137旅、陸軍54工兵群、陸軍第8軍團、憲兵指揮部、陸軍砲訓部、陸軍564旅、陸軍8軍團砲兵第43指揮部、陸軍步兵117旅、陸軍步兵訓練指揮部、高雄市後備指揮部、陸軍聯合兵種333旅、陸軍航空特戰指揮部、空軍第六聯合營隊，海軍陸戰隊新訓中心、海軍陸戰隊等。