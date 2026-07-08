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韓國股市8日再度重挫，繼昨日後連續兩個交易日觸發熔斷機制，韓國綜合股價指數（KOSPI）今收盤大跌409點，跌幅5.35%，近期頹勢也拖累亞股表現，槓桿ETF放大了這波韓股跌勢，究竟韓股前景如何？專家也分析接下來的可能發展。韓國股市連番下跌，尤其以記憶體雙雄三星電子與SK海力士崩跌最劇烈，投資人對半導體及人工智慧發展產生懷疑，根據韓聯社報導，KB證券研究總部主管金東元在8日發表的報告中力挺韓股多頭。他強調「近期市場對AI泡沫的擔憂，判斷僅是短線噪音。」他表示，隨著AI應用領域走向多元化，未來記憶體半導體的需求預估將暴增150倍。其中，AI助理（AI Agent）的普及將推升記憶體需求成長3倍、自駕將帶動5倍、機器人產業更將催生10倍以上的成長。因此，他樂觀預期三星電子的股價在今年下半年仍具備強勁的上漲空間。然而，由於KOSPI跌勢過於劇烈，今日市場一度觸發熔斷機制。韓國綜合股市的總市值也大幅縮水至5,931兆韓元，失守6,000兆韓元大關。除了半導體偏弱與地緣政治風險之外，韓國證券界認為，暴跌的另一個關鍵主因在於單一股票2倍槓桿ETF引發的波動，產生連鎖放大效果。日本日經指數今日下跌2.11%，大跌1437點，台灣加權指數盤中雖一度被韓股拖累導致下跌超過300點，但尾盤靠著台積電拉抬指數，逆勢上揚0.56%；相較之下，KOSPI今日跌幅異常慘烈。專家指出，這與韓國股市獨有的結構性特徵有關。培育證券研究員韓智英分析，以韓國國內半導體股為核心的單一股票槓桿商品，加上市場連續修正，投資人對每小時都在放大的波動度感到極度疲憊，最終導致大盤反彈時湧現賣壓、下跌時則引發恐慌性拋售。不過，他也補充道，若以韓國綜合股價指數7,280點為基礎，前瞻本益比已降至6.3倍，即使現在因為槓桿和衍生性商品資金問題導致指數跌幅出現過度修正（Shooting），他認為在目前7,000左右的位階，進一步下跌的空間應該有限。