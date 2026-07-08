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▲食藥署公布最新下架產品清單。（圖／食藥署提供）

中聯油脂「沙拉油原料」一級致癌物苯駢芘（BaP）超標事件持續延燒，食藥署今（8）日持續公布下游加工產品明細，新增169項，總計401項產品。包括金色三麥有6項，如巧達濃湯、海鮮鍋、紅醬；老協珍2項，像是TOMMI湯米-海鮮蝦排米漢堡；還有屏榮食品代工的超商食品，包含魔王愛吃辣雞堡等。衛福部長石崇良昨（7）日宣布，使用到問題油含量20%以下的產品也預防性全面下架。今日食藥署持續在官網中聯油脂案專區更新產品清單，新增169項、總計401項。清單中包括金色三麥有6項產品，如巧達濃湯、涼拌墨魚醬、酸菜、紅醬等；老協珍2項TOMMI湯米-白醬鱈魚排米漢堡(2入)、TOMMI湯米-海鮮蝦排米漢堡(1入)；路易莎職人咖啡有33項產品，香料烤腿排、香草草莓小蛋糕、檸檬小蛋糕等。台灣卜蜂的義式經典嫩雞胸100g、川味椒麻雞胸肉1000g、爆炒滷雞胗116g等；屏榮食品新豐廠代工的超商鐵板滑蛋炸豬排丼、魔王愛吃辣雞堡等；還有味王的泡麵等都列在清單中。食藥署說明，將持續公開產品資訊，督導地方政府衛生局追蹤下架及回收情形，並依法查辦違規案件、追究相關責任，確保受影響產品停止流通，維護國人飲食安全。