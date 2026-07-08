我是廣告 請繼續往下閱讀

誰該先道歉？王世堅：解決問題最重要

要卓榮泰下台負責！王世堅：下台是最廉價的方式

中聯油脂沙拉油日前被驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，引爆全台食安風暴，中央與地方政府責任歸屬也成為朝野攻防焦點。對此，民進黨立委兼中常委王世堅今（8）日表示，食安事件不能只怪中央或地方任何一方，雙方都有責任；他更直言，「下台是最簡單、最廉價的方式」，若下台就能解決致癌油問題，他願意支持，但真正重要的是把事件查個水落石出。王世堅今天出席民進黨中常會前受訪時表示，針對此次問題油事件，現階段最重要的是釐清真相，而非急著互相卸責。他認為，食安問題牽涉中央與地方不同權責，中央負責法規制定、邊境管理、追蹤監督及制度把關，而事件會一路延燒至今，當然地方政府也有一定的責任。針對外界要求中央相關單位道歉，王世堅則認為，如果中央與地方願意共同站出來向全民道歉，是對人民負責的態度，不過，目前事件仍在持續追查當中，地方不願意道歉，中央也有自身立場，與其急著討論誰該先道歉，不如把重心放在解決問題、釐清責任。王世堅強調，中央目前正持續針對相關管理、追蹤及監督工作深入調查，而隨著追查擴大，不排除有更多地方政府也須承擔的相應責任，因此現階段最重要的是把事情查個水落石出。對於國民黨翻出2013年地溝油事件，質疑當年民進黨要求時任衛福部長邱文達下台，如今也要求行政院長卓榮泰負起政治責任。王世堅回應稱，在野黨本來就會主張官員下台負責，這是其監督政府的角色；但他認為，仍應看事情的輕重緩急，而不是一發生事件就要求官員下台。「下台是最簡單、最廉價的方式。」王世堅直言，如果官員下台就能真正解決致癌油事件、消除食安危機，那當然可以下台，但現實並非如此，因此當務之急仍是查明真相、釐清責任，才能真正回應社會對食安的期待。