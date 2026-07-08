三星新一代摺疊旗艦Galaxy Z Fold8預計會在台灣時間7月22日亮相，根據外媒最新爆料，今年可能推出更高階的Galaxy Z Fold8 Ultra，螢幕摺痕有望大幅改善、S Pen手寫筆可能回歸，若消息屬實，將一次補上摺疊手機使用者最在意的兩大痛點。面對蘋果首款摺疊iPhone傳聞持續升溫，三星顯然把摺疊旗艦規格再往上推。
三星摺疊機加開新戰線
外媒Tom’s Guide指出，三星下一代摺疊手機可能會加入Galaxy Z Fold8 Ultra版本，定位比標準版更高，用來迎戰傳聞中的蘋果摺疊iPhone。從目前爆料來看，Z Fold8 Ultra可望在外型、螢幕、電池與生產力功能上升級，讓新機更接近真正「Ultra」等級的摺疊旗艦。對於已經持有Z Fold舊機的使用者來說，這些升級若成真，換機誘因會比前幾代更明顯。
摺痕幾乎消失？傳螢幕結構大改
摺疊手機最難忽視的缺點，就是展開後螢幕中央那道摺痕，雖然三星近年已持續改善鉸鏈與面板設計，但在特定角度下，摺痕仍會影響視覺體驗，最新爆料指出，Galaxy Z Fold8系列可能針對鉸鏈與螢幕結構進行調整，讓摺痕可見度大幅降低。
Android Central引述爆料稱，三星重新設計鉸鏈機構，摺痕表現甚至可能接近目前被認為摺痕控制相當出色的OPPO Find N6；另有外媒指出，三星也被傳將採用雷射鑽孔金屬板技術，藉此分散螢幕摺疊區域壓力，降低摺痕深度與可見度。
S Pen傳回歸，大螢幕生產力補回來
外媒指出，外界對Galaxy Z Fold8重新支援S Pen抱有高度期待；Android Central也提到，Z Fold8可能補回S Pen，但三星會如何在輕薄機身與手寫功能之間取得平衡，目前仍是未知數。若Z Fold8 Ultra真的讓S Pen回歸，將讓大螢幕摺疊機的生產力定位更完整放大摺疊螢幕價值的關鍵功能。
電池、快充升級
續航也可能是Galaxy Z Fold8 Ultra的一大升級重點。Tom’s Guide整理爆料指出，Z Fold8 Ultra可能搭載5000mAh電池，並支援45W快充，相較過去Z Fold系列常見的4400mAh電池設定，若成真將明顯改善長時間多工、看影片與外出使用的電量壓力。
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外媒Tom’s Guide指出，三星下一代摺疊手機可能會加入Galaxy Z Fold8 Ultra版本，定位比標準版更高，用來迎戰傳聞中的蘋果摺疊iPhone。從目前爆料來看，Z Fold8 Ultra可望在外型、螢幕、電池與生產力功能上升級，讓新機更接近真正「Ultra」等級的摺疊旗艦。對於已經持有Z Fold舊機的使用者來說，這些升級若成真，換機誘因會比前幾代更明顯。
摺疊手機最難忽視的缺點，就是展開後螢幕中央那道摺痕，雖然三星近年已持續改善鉸鏈與面板設計，但在特定角度下，摺痕仍會影響視覺體驗，最新爆料指出，Galaxy Z Fold8系列可能針對鉸鏈與螢幕結構進行調整，讓摺痕可見度大幅降低。
Android Central引述爆料稱，三星重新設計鉸鏈機構，摺痕表現甚至可能接近目前被認為摺痕控制相當出色的OPPO Find N6；另有外媒指出，三星也被傳將採用雷射鑽孔金屬板技術，藉此分散螢幕摺疊區域壓力，降低摺痕深度與可見度。
S Pen傳回歸，大螢幕生產力補回來
外媒指出，外界對Galaxy Z Fold8重新支援S Pen抱有高度期待；Android Central也提到，Z Fold8可能補回S Pen，但三星會如何在輕薄機身與手寫功能之間取得平衡，目前仍是未知數。若Z Fold8 Ultra真的讓S Pen回歸，將讓大螢幕摺疊機的生產力定位更完整放大摺疊螢幕價值的關鍵功能。
電池、快充升級
續航也可能是Galaxy Z Fold8 Ultra的一大升級重點。Tom’s Guide整理爆料指出，Z Fold8 Ultra可能搭載5000mAh電池，並支援45W快充，相較過去Z Fold系列常見的4400mAh電池設定，若成真將明顯改善長時間多工、看影片與外出使用的電量壓力。