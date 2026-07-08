我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梅西官方「Lionel Messi 10 GOAT」系列酒款，已於台灣上市，共有三款，各款限量480瓶，於全家便利商店及萊爾富開賣。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.8)

▲台中鑫羿文創包場舉辦「梅西之夜」應援活動，首次亮相引進梅西官方葡萄酒，提供百餘球迷先嚐為快。（圖／記者金武鳳攝，2026.7.8)

世界盃8日凌晨上演驚天大逆轉！阿根廷一度以0比2落後埃及，卻在最後15鐘連進3球，最終以3比2擊敗埃及，成功挺進8強，讓不少守在電視機前熬夜觀戰的台灣球迷振奮不已。台中鑫羿文創更包場舉辦「梅西之夜」應援活動，首次亮相引進梅西官方葡萄酒，提供百餘球迷歡慶試飲，共同見證阿根廷晉級時刻。「梅西之夜」於7日晚間登場，現場架設大型螢幕直播世界盃賽事，球迷身穿阿根廷隊球衣、手持加油道具，一同高喊口號、為梅西與阿根廷隊加油，營造宛如置身國際賽場的觀賽氛圍。隨著比賽過程高潮迭起，現場情緒也跟著起伏，最終阿根廷完成逆轉晉級，不少球迷興奮擁抱、合影留念，展現台灣球迷對梅西的高度支持。除了觀賽應援外，活動也首度展示由梅西參與打造的「Lionel Messi 10 GOAT」官方葡萄酒，提供現場球迷搶先試飲，成為另一項討論焦點。精緻的燙金瓶身，搭配酸甜果香與輕盈氣泡的清新口感，與梅西在球場上的強烈個人風格形成反差，粉絲笑說：「沒想到在球場上這麼霸氣的梅西，口味這麼少女心！」梅西葡萄酒上市消息一傳出，客服立即被灌爆，據悉兩天才消化完訊息量。主辦單位表示，近年台灣足球觀賽人口持續增加，世界盃期間更吸引許多球迷跨夜守候重要賽事，因此特別規劃應援活動，希望提供球迷共同交流、分享熱情的平台。現場除梅西官方葡萄酒外，也展示本屆主辦國配色的足球造型龍舌蘭酒，近1:1鍍金造型，吸引不少粉絲拍照打卡，讓觀賽體驗更具話題性。據取得獨家代理權的鑫羿文創指出，「Lionel Messi 10 GOAT」系列酒款已於台灣上市，共有三款，各款限量480瓶，除授權通路外，也於全家便利商店及萊爾富開放預購。足球造型的「SCORE」龍舌蘭酒同步限量推出。隨著阿根廷順利挺進8強，台灣球迷也期待梅西能持續帶領球隊前進，在本屆世界盃再創佳績。