韓國演員李聖經今（8）日宣布將於8月2日在WESTAR TAIPEI舉辦《LEE SUNG KYOUNG 2026 FAN SHOW IN TAIPEI <咚咚 閃亮們》見面會，票價分為4980元、3980元、2980元、身障票2480元，明天7月9日（四）早上11點在寬宏開賣，更多活動資訊可至主辦單位萬星國際娛樂文化官方社群查詢。
📌李聖經台北粉絲見面會資訊
演出日期：2026年8月2日（星期日）17:00
演出地點：WESTAR TAIPEI
門票售價：4980元、3980元、2980元、身障票2480元
售票時間：2026年7月9日（星期四）11:00
售票系統：寬宏售票
售票網址：https://kham.tw/en04Fmu6z
李聖經介紹 會演會唱的萬能女演員
李聖經2008年以模特兒身分出道，2014年正式展開演員活動，先後演出《舉重妖精金福珠》、《浪漫醫生金師傅》系列、《流星》、《原來這就是愛啊》等人氣作品，從浪漫喜劇到寫實戲劇都能自在駕馭。今年她也以新劇《在你燦爛的季節》與觀眾見面，在劇中飾演把自己關在冬天裡的專業時尚設計師宋嘏爛，再度展現成熟細膩的演技，持續拓展戲路。
除了戲劇作品外，李聖經也擁有備受肯定的歌唱實力，不僅演唱過《想停止的瞬間：About Time》、《浪漫醫生金師傅3》多首戲劇OST，也曾為動畫配音並獻唱。2024年首度挑戰音樂劇《阿拉丁》飾演茉莉公主，演出場場完售，更以該作品拿下第10屆韓國音樂劇大獎新人獎，再次展現全方位的舞台魅力。
本次見面會她以「咚咚 閃亮們」為主題，名稱結合敲門聲「咚咚」與粉絲暱稱「閃亮們」，象徵與粉絲再次相聚的時刻。李聖經到時候會分享近況、帶來精彩演出，並透過各種互動環節，與台灣粉絲共度難忘的一天。
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演出日期：2026年8月2日（星期日）17:00
演出地點：WESTAR TAIPEI
門票售價：4980元、3980元、2980元、身障票2480元
售票時間：2026年7月9日（星期四）11:00
售票系統：寬宏售票
售票網址：https://kham.tw/en04Fmu6z
李聖經2008年以模特兒身分出道，2014年正式展開演員活動，先後演出《舉重妖精金福珠》、《浪漫醫生金師傅》系列、《流星》、《原來這就是愛啊》等人氣作品，從浪漫喜劇到寫實戲劇都能自在駕馭。今年她也以新劇《在你燦爛的季節》與觀眾見面，在劇中飾演把自己關在冬天裡的專業時尚設計師宋嘏爛，再度展現成熟細膩的演技，持續拓展戲路。
除了戲劇作品外，李聖經也擁有備受肯定的歌唱實力，不僅演唱過《想停止的瞬間：About Time》、《浪漫醫生金師傅3》多首戲劇OST，也曾為動畫配音並獻唱。2024年首度挑戰音樂劇《阿拉丁》飾演茉莉公主，演出場場完售，更以該作品拿下第10屆韓國音樂劇大獎新人獎，再次展現全方位的舞台魅力。
本次見面會她以「咚咚 閃亮們」為主題，名稱結合敲門聲「咚咚」與粉絲暱稱「閃亮們」，象徵與粉絲再次相聚的時刻。李聖經到時候會分享近況、帶來精彩演出，並透過各種互動環節，與台灣粉絲共度難忘的一天。