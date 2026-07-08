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▲Gogolook 自 2012 年成立以來，憑藉龐大的通訊與數位防詐數據庫，結合 AI 與數據技術，持續發展防詐與數位信任服務，並將旗下 Whoscall、ScamAdviser 等產品推向國際市場。（圖／官方提供）

泛娛樂集團「網銀國際」今（8）日宣布，取得 Gogolook（走著瞧股份有限公司，股票代號：6902）股份，共 4,888 張，，成為 Gogolook 單一最大股東。Gogolook 為全球信任科技服務商，長期以 AI 與數據技術投入防詐科技與數位信任服務，並持續拓展海內外市場。此項投資為網銀國際集團在數位產業與安全治理上的長期戰略布局，展現對 AI 防詐技術、平台治理與數位生態安全的高度重視。網銀國際表示，隨著 AI 浪潮推動數位環境快速變革，防詐科技與數位信任已成為建構健康、負責任泛娛樂生態圈的關鍵拼圖，這也是網銀國際策略投資 Gogolook 的核心考量。Gogolook 自 2012 年成立以來，憑藉龐大的通訊與數位防詐數據庫，結合 AI 與數據技術，持續發展防詐與數位信任服務，並將旗下等產品推向國際市場。同時，Gogolook 也透過全球防詐聯盟（GASA）等國際組織，與台灣、泰國、馬來西亞及日本等多國政府與執法單位建立合作關係。網銀國際看重 Gogolook 在亞洲與歐美市場累積的技術實力、產品經驗與國際合作基礎，未來將透過長期資源互補與跨界交流整合，結合網銀國際在泛娛樂平台、數位金流與用戶場景上的資源優勢，共同發展數位信任科技在泛娛樂與更多數位服務場景中的應用。