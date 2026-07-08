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波士頓塞爾提克在近期的重磅交易中，將效力球隊長達9年的奪冠功臣杰倫·布朗（Jaylen Brown）交易至費城76人，換來明星前鋒保羅·喬治（Paul George）。對於這筆震驚全聯盟的交易，塞爾提克當家球星傑森·塔圖姆（Jayson Tatum）今（8）日在牛頓市（Newton）的新書宣傳活動上首度打破沉默，坦言對於這段9年搭檔關係的驟然結束感到「很奇怪」。而塞爾提克GM史蒂文斯（Brad Stevens）今天也澄清，這筆交易完成之前並未告知塔圖姆。在活動中，塔圖姆接受了資深體育記者霍華德·布萊恩特（Howard Bryant）長達一小時的訪談。話題原本圍繞著他的父親身分以及阿基里斯腱斷裂的康復過程，但隨後在觀眾提問環節轉向了這筆重磅交易。回顧與布朗並肩作戰的9個賽季，兩人攜手5度闖入東區決賽、2度打進總決賽，並在2024年為波士頓抱回總冠軍。塔圖姆對此表達了深深的感慨：「說實話，感覺很奇怪，真的很奇怪。你和一名球員在同一支球隊效力了9年，我很幸運能夠與他兩次打進總冠軍賽、贏得一次總冠軍，並且相互推動彼此，成為今天這樣的球員。」塔圖姆將這次分道揚鑣視為身處職業體育界無可避免的副產品。他坦言，無論球員之間的羈絆有多深，這門生意總會打破所謂「永遠」的錯覺：「NBA是一門不可思議的生意，也是一份非常棒的工作。但這門生意也有令人難受的地方，比如現在這樣的時刻。有時候，你會覺得自己會一直與某個人待在同一支球隊，因為這就是你一直以來所熟悉的一切。但突然有一天，你得知他已經不再是你的隊友了。」隨著布朗被交易至76人，以及中鋒尼古拉·武切維奇（Nikola Vucevic）在自由市場離隊，塞爾提克的陣容迎來了巨大變動。與此同時，保羅·喬治、邁克·康利（Mike Conley）和米契爾·羅賓森（Mitchell Robinson）等新援已經陸續抵達奧爾巴赫中心（Auerbach Center）並披上綠衫軍戰袍。面對走進訓練館時截然不同的面孔，塔圖姆強調了心態調整的重要性：「最困難的地方在於，你會想念那些離開的隊友。但與此同時，你也迎來了新的隊友，你需要歡迎並接納他們，然後與他們一起繼續向前，所以必須在兩者之間找到平衡。」「這很艱難。但這也讓你更加珍惜我們曾擁有的時光。顯然，這一切在突然之間畫下了句點，但這並不代表我們過去取得的成就不是超級成功的。」值得一提的是，布朗稍早在談到這筆交易時，曾表示感覺到波士頓對他「缺乏尊重」。而針對這筆交易的決策過程，塞爾提克籃球營運總裁布拉德·史蒂文斯在今天的記者會上明確澄清，塔圖姆並未參與交易布朗的決策。史蒂文斯強調，球隊在涉及隊友的人事調動上，有著嚴格的政策：「我有一條非常強硬的鐵律——我絕不會向球員探詢關於其他球員的意見。」這番話也證實了塔圖姆在失去這位9年搭檔的過程中，完全處於被動接受的狀態。