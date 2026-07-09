喜歡《女神異聞錄》的玩家注意！根據外媒《Variety》報導，影音串流巨頭Netflix正在計畫，將ATLUS旗下超人氣RPG神作《女神異聞錄》改編成真人版影集。報導也表示，真人版影集將由《怪奇物語（Stranger Things）》製作公司 21 Laps Entertainment和曾改編多部遊戲改編影視作品的 Story Kitchen 共同製作，目前Netflix並未證實這項消息。
真人版傳《怪奇物語》導演、SEGA 高層親自坐鎮
根據外媒報導指出，《女神異聞錄》真人影集將由Christopher Monfette擔綱節目統籌兼編劇，並兼任執行製作人；21 Laps Entertainment團隊包含《怪奇物語》導演兼監製Shawn Levy、Dan Levine與 Robert Atwood出任執行製作人。
Story Kitchen團隊由Dmitri M. Johnson、Michael Lawrence Goldberg、Timothy I. Stevenson 擔任執行製作人；《女神異聞錄》遊戲原廠SEGA的中原徹也將以執行製作人身分參與本企劃，確保原作精神不失真。
《女神異聞錄》背景故事介紹 Netflix未證實改編消息
《女神異聞錄》是 ATLUS 開發、SEGA 發行的經典 RPG 遊戲系列，雖然每一代的故事與主角各不相同，但系列通常都是圍繞在日本高中生的日常生活、人際關係、超自然事件為主。白天，玩家必須維持人際關係、上課考試；夜晚或放學後，則必須深入異世界與迷宮，運用名為「人格面具（Persona）」的精神力量與超自然威脅對抗。
《女神異聞錄》系列過去已有推出多部動畫作品，像是《女神異聞錄 3》、《女神異聞錄 4》、《女神異聞錄 5》都曾陸續推出過電視動畫或劇場版，不過這次「真人影集」是《女神異聞錄》的首次嘗試，製作團隊如何表現出遊戲的視覺風格、戰鬥畫面，以及會改編哪一代遊戲，都讓粉絲們相當關注。目前Netflix尚未證實這項真人版消息，玩家們還是要多等等了。
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根據外媒報導指出，《女神異聞錄》真人影集將由Christopher Monfette擔綱節目統籌兼編劇，並兼任執行製作人；21 Laps Entertainment團隊包含《怪奇物語》導演兼監製Shawn Levy、Dan Levine與 Robert Atwood出任執行製作人。
Story Kitchen團隊由Dmitri M. Johnson、Michael Lawrence Goldberg、Timothy I. Stevenson 擔任執行製作人；《女神異聞錄》遊戲原廠SEGA的中原徹也將以執行製作人身分參與本企劃，確保原作精神不失真。
Netflix is developing a live-action series based on the “Persona” video game franchise.
Christopher Monfette is attached to write the adaptation in addition to serving as executive producer and showrunner.https://t.co/DFzYPuCMDM pic.twitter.com/NwEe2436JF
— Variety (@Variety) June 29, 2026
《女神異聞錄》是 ATLUS 開發、SEGA 發行的經典 RPG 遊戲系列，雖然每一代的故事與主角各不相同，但系列通常都是圍繞在日本高中生的日常生活、人際關係、超自然事件為主。白天，玩家必須維持人際關係、上課考試；夜晚或放學後，則必須深入異世界與迷宮，運用名為「人格面具（Persona）」的精神力量與超自然威脅對抗。
《女神異聞錄》系列過去已有推出多部動畫作品，像是《女神異聞錄 3》、《女神異聞錄 4》、《女神異聞錄 5》都曾陸續推出過電視動畫或劇場版，不過這次「真人影集」是《女神異聞錄》的首次嘗試，製作團隊如何表現出遊戲的視覺風格、戰鬥畫面，以及會改編哪一代遊戲，都讓粉絲們相當關注。目前Netflix尚未證實這項真人版消息，玩家們還是要多等等了。