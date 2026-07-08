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鴻海集團創辦人郭台銘近日被爆跟一名51歲的女球友互動密切，雖然他至今尚未對外回應，不過仍然掀起許多討論，甚至疑似牽動了股民的心，鴻海股價兩週內累計跌逾5%，市值一度蒸發近2,000億元。郭台銘日前被目擊與一名謝姓女子一起打高爾夫球，根據了解，雙方近一年來已經約會14次，掀起外界討論。雖然郭台銘早就不是鴻海董事長，不過他的緋聞曝光後，鴻海股價從250元高點一路下跌，兩週內累計跌幅超過5%，市值一度蒸發近2,000億元，今日收盤價則落在237.5元。面對外界熱議，曾馨瑩始終保持低調，社群平台未對事件作出回應，不過，她的好友賈永婕則公開發聲力挺，直言部分女性刻意接近企業家屬於「詐騙套路」，並表示：「真男人不是來者不拒。」掀起網友熱烈討論。