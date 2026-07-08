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肺癌逃避免疫攻擊關鍵是「神經訊號」 恐抑制腫瘤周圍形成免疫防禦據點

▲台大跨國研究發現，香菸會刺激傷害性感受神經的活化，進一步削弱人體對癌細胞的免疫防禦能力。（圖／記者張乃文攝）

吸菸不只造成基因受損 涉及神經系統與免疫系統失衡

肺癌長年位居全球癌症死亡原因之首，其中肺腺癌為最常見的類型，即便有免疫治療，但仍有一定比例的患者治療效果有限。而英國弗朗西斯·克里克研究院李力恩博士和台大醫院、哈佛醫學院組成跨國研究團隊，證實肺癌的神經訊號，會干擾免疫系統正常運作，同時證實，阻斷相關神經訊號可提升免疫系統抗癌能力。近年免疫治療為許多肺癌患者帶來新的治療契機，現任英國弗朗西斯·克里克研究院（The Francis Crick Institute）李力恩博士（Dr. Leanne Li）領軍，與台大醫院、哈佛醫學院等世界知名研究機構組成跨國研究團隊，研究發現，肺癌周圍會聚集大量的「傷害性感受神經」，是負責感受疼痛與刺激。台大醫院今（8）日召開記者會，李力恩說，當這些神經受到活化，會釋放特殊神經訊號，干擾免疫系統正常運作。研究也首次證實，這些神經訊號是肺癌逃避免疫攻擊的重要關鍵。李力恩指出，研究進一步發現，這些神經訊號會抑制腫瘤周圍形成一種重要的免疫防禦據點。這些據點可召集免疫細胞聚集並共同攻擊癌細胞，是「抑制腫瘤生長」的重要防線。若以社區安全作為比喻，李力恩表示，人體正常的淋巴結如同城市警察局，腫瘤周圍新形成的「免疫防禦據點」則像社區巡邏隊，負責監控可疑活動、召集支援並維護社區安全。李力恩說，研究認為，肺癌周圍的神經猶如「持續發送錯誤訊號」的通訊系統，會抑制巡邏隊的建立與運作，使免疫細胞無法有效集結，最終讓癌細胞得以逃避免疫監控並持續生長。一直以來，香菸也被認為是造成肺癌的致癌因子，李力恩說，研究也發現，香菸會刺激傷害性感受神經的活化，進一步削弱人體對癌細胞的免疫防禦能力。也就是說，吸菸會促進肺癌形成，不僅與基因受損有關，也涉及神經系統與免疫系統失衡。台大醫院外科部主任陳晉興表示，未來治療癌症不僅要抑制供應腫瘤養分的「血管」，更要阻斷促進癌症生長的「神經訊號」，透過同時調控血管、神經與免疫系統，將有機會發展出更有效的癌症治療策略。陳晉興也說，目前部分已核准用於治療偏頭痛的神經調控藥物，或許未來有機會與癌症免疫治療搭配使用，進一步提升治療效果。醫師指出，臨床上以現有藥物合用傳統治療，是最快的，但仍需要未來進行臨床試驗。台大醫院每年治療肺癌的患者相當多，陳晉興指出，因為新的研究必須透過患者檢體，對於研究團隊而言，如何取得病人檢體及同意書進行研究，就必須與臨床相互配合，因此台大醫院也作為基礎醫學和臨床研究的橋樑，會根據實驗室需求，與團隊共同研究。而相關研究成果發表於國際頂尖期刊《Cell》。