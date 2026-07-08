巴威颱風（國際命名：Bavi）侵襲台灣已成定局，隨著路徑收斂，影響時程也逐漸明朗，中央氣象署預估明（9）日會陸續發布海陸警，颱風最強風雨則會在周五晚上至周六（7月10日至7月11日）抵達，周六颱風暴風圈將籠罩全台，《NOWNEWS》透過本文整理巴威颱風「5階段影響」，搭配防颱注意事項，提醒民眾要持續關注天氣預報。
強烈颱風巴威，今（8）日下午2時，位置在鵝鑾鼻東南東方1490公里的海面上，以每小時17公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒60公尺（每小時216公里），相當於17級風，瞬間最大陣風每秒75公尺（每小時270公里），相當於17級風以上，7級風暴風半徑380公里，10級風暴風半徑180公里。
📌周四上半天發海上警報
氣象署說明，巴威颱風今晚開始轉彎，周四朝西北向台灣逼近，海上警報預計周四中午左右發布，周四晚上開始，「桃園以北、宜蘭」等迎風面地區，會開始出現短暫陣雨，一陣雨勢過後可能又變回晴天，晴雨交替的狀況會隨著颱風靠近越來越頻繁，海面風浪也開始明顯增大。
📌周四深夜發陸上警報
隨著巴威颱風靠近，陸上警報也會在周四深夜至周五凌晨發布，周五白天，颱風外圍環流的雨帶移入時，北台灣、宜花東會出現一陣一陣的「間歇性風雨」，整體強度會逐漸增強，且開始會有明顯陣風出現，當一陣風雨來臨時，有時撐傘也防不住橫飛的雨勢。
📌周五傍晚暴風圈接觸陸地
巴威颱風廣大的暴風圈預計在周五傍晚接觸東半部陸地，此時強風大雨將慢慢從北往南擴散，周五當天「越晚風雨越大」，受影響的地區將迎來狂風豪雨、暴潮與巨浪。
📌周六颱風籠罩全台
巴威颱風暴風圈籠罩全台，北部、宜蘭、中南部山區雨勢明顯，要嚴防豪雨威脅，特別是台中以北山區降雨最持續，有局部豪雨等級以上，其它地區也都有局部短暫陣雨或雷雨，中部、花蓮山區有局部大雨。
氣象署提醒，若某個地區被颱風中心的「颱風眼」通過，將出現短暫風平浪靜的時期，但此時不能掉以輕心、也別趁機外出，因為下一波狂風暴雨馬上又要襲擊，危險性依然相當高。
📌周日颱風逐漸遠離
風雨影響最危險的核心區遠離，但仍外圍環流的雨帶仍會帶來風雨，雨勢雖然逐漸減弱，但是台灣轉為西南風環境，水氣仍多，依舊全台有雨，下周一、下周二（7月13日至7月14日）颱風遠離，太平洋高壓西伸，迎風面變成不定時短暫雨，其它地區以午後雷陣雨為主。
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氣象署說明，巴威颱風今晚開始轉彎，周四朝西北向台灣逼近，海上警報預計周四中午左右發布，周四晚上開始，「桃園以北、宜蘭」等迎風面地區，會開始出現短暫陣雨，一陣雨勢過後可能又變回晴天，晴雨交替的狀況會隨著颱風靠近越來越頻繁，海面風浪也開始明顯增大。
📌周四深夜發陸上警報
隨著巴威颱風靠近，陸上警報也會在周四深夜至周五凌晨發布，周五白天，颱風外圍環流的雨帶移入時，北台灣、宜花東會出現一陣一陣的「間歇性風雨」，整體強度會逐漸增強，且開始會有明顯陣風出現，當一陣風雨來臨時，有時撐傘也防不住橫飛的雨勢。
巴威颱風廣大的暴風圈預計在周五傍晚接觸東半部陸地，此時強風大雨將慢慢從北往南擴散，周五當天「越晚風雨越大」，受影響的地區將迎來狂風豪雨、暴潮與巨浪。
📌周六颱風籠罩全台
巴威颱風暴風圈籠罩全台，北部、宜蘭、中南部山區雨勢明顯，要嚴防豪雨威脅，特別是台中以北山區降雨最持續，有局部豪雨等級以上，其它地區也都有局部短暫陣雨或雷雨，中部、花蓮山區有局部大雨。
氣象署提醒，若某個地區被颱風中心的「颱風眼」通過，將出現短暫風平浪靜的時期，但此時不能掉以輕心、也別趁機外出，因為下一波狂風暴雨馬上又要襲擊，危險性依然相當高。
📌周日颱風逐漸遠離
風雨影響最危險的核心區遠離，但仍外圍環流的雨帶仍會帶來風雨，雨勢雖然逐漸減弱，但是台灣轉為西南風環境，水氣仍多，依舊全台有雨，下周一、下周二（7月13日至7月14日）颱風遠離，太平洋高壓西伸，迎風面變成不定時短暫雨，其它地區以午後雷陣雨為主。
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