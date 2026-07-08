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▲台中市政府公布第3層問題油品製成的醬料。（圖／台中市政府提供，2026.07.08）

麻辣醬、沙茶醬都入列 市府籲民眾留意產品資訊

中聯油脂大豆沙拉油「苯駢芘」超標4倍事件持續延燒，台中市政府今（8）日公布首波第三層問題油品流向，掌握5家食品業者曾進貨或使用問題油品，相關產品均已完成下架回收。此次公布的5家業者、6項產品皆為常見醬料，包括台北市全錸蒔國際餐飲會館的椒麻拌醬、避風塘蝦醬，佳信食品代工生產的美味大師麻辣醬、燒瓶子沙茶醬，以及寶喆食品代工的a-bao辣油等。台中市食品藥物安全處表示，市府持續依據第二層業者出貨資料向下追查，逐一比對第三層及末端業者的進貨批號、出貨紀錄及實際使用情形。凡確認使用問題油品者，均要求立即停止使用並完成下架回收，同時持續追蹤後續流向。截至目前為止，台中市食安處與經發局已累計查核市場、賣場、夜市、餐飲及食品業者共792家次，凡發現使用問題油品者皆已下架，並同步針對同品項不同批號產品辦理預防性下架及流向追蹤，以降低消費風險。目前問題油品追查已由源頭及第二層下游，逐步擴及第三層及終端使用端。未來將持續公布最新流向、查核結果，以及下架、回收進度，讓民眾即時掌握資訊。食安處強調，除持續追查問題油流向外，也將同步釐清污染原因，督促業者改善製程及品質管理，強化自主檢驗、異常通報及源頭風險管理機制，秉持公開透明、持續追查的原則，全力守護市民食品安全。依食安處公布資料，此次新增流向產品皆為醬料類，包括a-bao辣油、美味大師麻辣醬、蔥蒜醬、椒麻拌醬、避風塘蝦醬及沙茶醬等。市府提醒，相關問題產品均已要求下架，後續也將持續公布最新追查結果，供民眾查詢與辨識。