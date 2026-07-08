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▲7-11「專屬皮克敏日常」周邊商品7/9開放預購。（圖／7-11提供）

▲7-11「專屬皮克敏日常」周邊商品7/9開放預購。（圖／7-11提供）

▲7-11皮克敏便當袋，售價249元，100％純棉材質，底部加寬設計，容量充足，也能當成一般收納袋使用。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11皮克敏輕量水杯（共2款），每款售價199元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11皮克敏餐具組，售價399元：有筷子、叉子、湯匙的三入組隨身餐具。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11皮克敏不鏽鋼水壺，售價899元（左）；透明水壺，售價499元（右）。（圖／記者鍾怡婷攝）

皮克敏《Pikmin Bloom》玩家注意了！7-11「專屬皮克敏日常」周邊商品，自7月9日開放預購，共計有10款實用商品，從吃飯、喝水、外出到洗澡通通有皮克敏陪伴，療癒系設計結合實用機能，水壺、水杯、束口袋通通有，商品數量有限、售完為止。快閃購時間自2026年7月9日下午3點到2026年9月1日，數量有限，售完為止。怎麼買？民眾自7月9日下午3點起，會員報手機，到門市消費不限金額，都可以直接登記預購。◾餐具組，售價399元：有筷子、叉子、湯匙的三入組隨身餐具，附有收納盒，可放置洗碗機清洗，還附上姓名貼紙。◾不鏽鋼水壺，售價899元：一鍵開蓋設計，真空雙層不鏽鋼結構，還有安全鎖扣設計，避免誤開漏水，容量有470ml。◾透明水壺，售價499元：瓶身除了有皮克敏之外，還有刻度，寬口徑也可以輕鬆放入冰塊。◾輕量水杯（共2款），每款售價199元：270ml輕巧設計的水杯，有白色、綠色2款，還可放置洗碗機。◾便當袋，售價249元：100％純棉材質，底部加寬設計，容量充足，也能當成一般收納袋使用。◾三入收納盒，售價299元：大中小三種尺寸的收納盒，可疊放收進最大的盒子中。◾束口袋，售價189元：全棉材質，可收納各種小物。◾純棉浴巾，售價599元：有鬆緊帶和壓釦設計，也能當成圍裙、披風或是換衣斗篷，尺寸約80×110cm。◾手巾，售價199元：手巾附收納盒，方便外出攜帶。◾手帕／萬用包巾，售價199元：不僅可當便當包裹巾，攤開來後又能變成午餐墊，尺寸為43×43cm。