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台北市敦化北路巷弄今（8）早路面出現道路塌陷和瓦斯管線破裂事件。台北市長蔣萬安緊急到場會勘，稱是旁邊台塑大樓施作連續壁，有土泥流失造成，北市建管處表示，已立即予以工地勒令停工處分外，並將依建築法相關規定，對該案承造人及監造人各處以新臺幣90,000元之最重罰鍰，並責成承造人全面落實缺失改善；而台塑大樓是由威京集團子公司中華工程承攬。臺北市建築管理處表示，該地點之新建工程（113建字0229號）目前正進行地下室連續壁施工階段。今日上午接獲通報後，現場因路面塌陷導致瓦斯管線破損漏氣，警消單位已於第一時間拉起封鎖線管制並設置水線防護，大台北瓦斯公司亦已抵達現場全力進行管線搶修。市長蔣萬安及副市長張溫德也在第一時間親赴現場了解狀況並坐鎮指揮。建管處隨即會同臺北市結構技師公會、大地工程技師公會及土木技師公會之專業技師前往現場實地會勘。經專業技師初步研判，該處地底土層大多屬粉土質黏土夾砂質粉土，此類土質遇水極易流失，致使施作連續壁時造成地底坍孔並引發路面下陷。另經專業技師現場評估，目前周邊既有建築物尚無結構安全之虞。建管處說，目前工地現場刻正進行緊急應變與補強作業，基地連續壁內採取碎石級配進行回填，道路塌陷部分則施作混凝土灌漿作業，以期盡速穩固地盤、防堵土層流失，後續亦將積極配合相關權責局處完成管線修復與道路復原。建管處補充說明，針對此類新舊連續壁施工，建管處已於113年落實預防機制，要求工地必須通過結構外審及施工計劃外審。針對本次事件，建管處除將要求工地必須委託第三方專業技師公會審查災害原因調查報告外，後續亦必須檢附經第三方專業技師公會審查通過之施工安全維護計劃，報經建管處核准後，始得繼續施工。