我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台鋼雄鷹左投黃群本季表現亮眼，出賽21場，防禦率2.25、WHIP 1.20皆名列牛棚前茅，加上全隊最佳的2成05被打擊率，是代班守護神的熱門人選。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.29）

▲台鋼雄鷹右投韋宏亮開季狀態不佳，兩度下二軍調整，近期回歸一軍後，後援2局無失分，若能延續投球狀態，對雄鷹後防線來說，是最好的消息。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.09.06）

中華職棒台鋼雄鷹守護神林詩翔近期因右手肘傷勢，診斷出「右肘尺側副韌帶斷裂」與「尺側腕屈肌肌腱斷裂」，決定接受手術治療，本季宣告報銷，預估復健期至少12個月。林詩翔的缺陣對雄鷹牛棚無疑是巨大打擊，誰能挺身而出接掌終結者大印，也成為教練團的當務之急。攤開雄鷹本季後援投手成績，左投黃群投球數據亮眼，被打擊率僅2成05為全隊最佳，被視為代班守護神的熱門人選；而「狀元」韋宏亮雖開季投得跌跌撞撞，但近期回歸一軍後繳出2局無失分好投，若能延續狀態，勢必能為雄鷹後防注入強心針。雄鷹投入一軍首個賽季時，守護神重任主要交由洋投雷公與吉田一将，初出茅廬的林詩翔則在中繼端待命，整季出賽30場、防禦率4.15，展現出十足的未來性。去年球季，林詩翔正式接下終結者要職，他把握機會大放異彩，全年出賽60場奪下30次救援成功、4次中繼成功，防禦率是精采的1.79，一舉奪下聯盟救援王與一生只有一次的新人王。憑藉驚艷表現，他今年季前與球隊簽下2年複數年合約，月薪從10萬元大幅調漲至32萬元，220%的漲幅創下隊史新高。今年林詩翔首度入選經典賽中華隊，球季也因此提早展開。回歸中職賽場後，林詩翔在5月30日前登板18場，在18局的投球中僅有1分責失，防禦率是近乎完美的0.50，並迅速進帳11次救援成功。然而，他自5月31日起狀態下滑，登板8場僅投6.2局就丟掉7分責失，防禦率高達9.45，整體防禦率也因此飆升至2.92。少了這名牛棚大將，對雄鷹戰力是一大重創，尤其林詩翔術後需要12至15個月的復健期，這段漫長的空窗期考驗著教練團的調度。目前雄鷹團隊後援防禦率為3.28，在6隊中排名第4，仍領先富邦悍將與中信兄弟。在現有的後援戰力中，左投黃群本季出賽21場，陣中僅次於陳柏清（28場）與林詩翔（26場）；他在20局的投球中僅失5分責失，防禦率2.25、WHIP 1.20皆名列牛棚前茅，加上全隊最佳的2成05被打擊率。無論從穩定度還是壓制力來看，黃群都是接掌第9局的第一人選。此外，去年選秀狀元韋宏亮若能在此時回穩，對雄鷹而言將是及時雨。韋宏亮一軍首季登板14場，奪下8次中繼成功、防禦率2.19，早被視為未來的牛棚核心。雖然他今年季前入選經典賽培訓名單後抱憾成為遺珠，開季回歸母隊又因狀態起伏與體態問題下二軍調整、減重。不過，他在6月24日二度重返一軍後，後援2局飆出2次三振無失分，繳出本季代表作。不論韋宏亮最終是否扛下守護神，只要他能延續穩定投球狀態，對雄鷹的後防線就是最好的消息。