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追上日本、新加坡！橘線到站顯示器大升級

▲為了讓旅客能一目了然掌握乘車資訊，北捷參考旅客意見，以及日本、南韓、新加坡及香港等國際地鐵呈現方式。（圖／台北捷運公司metro.taipei）

▲第 1、4 車門上方： 因空間限制，採用約 27 吋全彩液晶螢幕。（圖／台北捷運公司metro.taipei）

橘線2029年完成全面升級！大螢幕藏貼心細節

▲北捷透露，每部列車改造需要1個半月的時間，最大的挑戰在於顯示螢幕及通訊系統升級。（圖／台北捷運公司metro.taipei）

台北捷運乘車體驗持續進化！北捷公司近期宣布，已啟動中和新蘆線（橘線）進行到站顯示器升級工程，目前已有 2 部列車完成更新，預計在 2029 年完成全線 33 部列車的更新。全新顯示器的現身，也讓大批旅客大讚：「升級有感」。台北捷運近期表示，將在中和新蘆線進行到站顯示器升級工程，全新到站顯示器以大尺寸全彩液晶螢幕（LCD）取代 LED，以中、英、日、韓四國語言搭配全彩動態圖示，為旅客帶來更清晰、直觀的國際化乘車體驗。為了讓旅客能一目了然掌握乘車資訊，北捷參考旅客意見，以及日本、南韓、新加坡及香港等國際地鐵呈現方式，與專業團隊經過無數次的討論及修正後，最終決定把該路線顏色融入整體設計，結合中、英、日、韓四國語言顯示站名、車站代碼及路線方向等資訊，力求讓版面設計更完善。北捷表示，舊款 LED 是以單列跑馬文字或簡單圖示提供到站資訊；更新後的全彩液晶顯示器，則依據車門空間進行了不同的規格配置：台北捷運公司表示，中和新蘆線列車到站顯示器已接近重置更新年限，因此優先升級該線33部列車，改造工程以逐列分批進廠方式進行，預計2029年完成車隊更新，為第一條全面升級到站顯示器的路線。北捷也提到，後續將依資產使用年限，陸續推動淡水信義線、板南線及松山新店線到站顯示器升級，打造更智慧便捷的乘車環境。北捷透露，每部列車改造需要1個半月的時間，最大的挑戰在於顯示螢幕及通訊系統升級，改造團隊小心翼翼地將每節車廂隱藏在天花板上方及座椅下方長達數十公尺的電纜線路，重新「穿針引線」、調整訊號，確保到站資訊準確無誤地同步顯示在每一臺到站顯示器上，提升乘車便利性。升級之後的大尺寸到站顯示器，。除了車廂內部顯示器外，車頭、車側顯示器也全面更新，在遠處即可清楚辨識，掌握候車資訊。不少乘客看到實際畫面之後也大讚：「真的很棒很棒，希望其他線也盡快加入」、「這個版面超好看」、「今天有看到～升級有感」。